L’Organisation mondiale de la santé a supplié les familles de porter des masques faciaux et de s’éloigner socialement lors des réunions de Noël pour réduire le risque de propagation du coronavirus.

L’agence des Nations Unies a déclaré que les mesures « contribueraient de manière significative » à sauver des vies et à empêcher les proches de tomber malades, mais a admis qu’elles « pourraient se sentir gênantes ».

Dans des directives mises à jour publiées aujourd’hui, l’OMS a averti que l’Europe était au bord d’une troisième vague de Covid-19, qui pourrait culminer dans les premières semaines de la nouvelle année.

Le corps a déclaré que le fait de se mélanger à Noël pourrait aggraver la propagation du virus et rendre le pic de janvier plus meurtrier.

Le nouveau guide dit: «Les rassemblements en salle, même les plus petits, peuvent être particulièrement risqués car ils rassemblent des groupes de personnes, jeunes et vieux, de ménages différents, qui peuvent ne pas tous adhérer aux mêmes mesures de prévention des infections.

«Les rassemblements devraient avoir lieu à l’extérieur si possible, et les participants devraient porter des masques et maintenir une distance physique. S’il est tenu à l’intérieur, il est essentiel de limiter la taille du groupe et d’assurer une bonne ventilation pour réduire le risque d’exposition.

« Il peut sembler gênant de porter des masques et de pratiquer la distanciation en présence d’amis et de membres de la famille, mais cela contribue considérablement à garantir que tout le monde reste en sécurité et en bonne santé. Les personnes vulnérables et les amis ou parents plus âgés peuvent avoir beaucoup de mal à demander à leurs proches de rester physiquement éloignés.

Cela survient alors que le plan de Boris Johnson pour un Noël sans verrouillage à l’échelle du Royaume-Uni a été mis en déroute aujourd’hui alors que l’Écosse et le Pays de Galles ont ordonné des restrictions plus strictes.

M. Johnson a déclaré que la décision de permettre à trois ménages différents de se mélanger à l’intérieur entre le 23 et le 27 décembre était restée en place, bien qu’il ait exhorté tout le monde à « faire preuve d’une extrême prudence dans la façon dont nous célébrons ».

Mais le premier ministre gallois Mark Drakeford a émis l’avis selon lequel seuls deux ménages devraient se réunir pour « former une bulle de Noël exclusive ».

Pendant ce temps, Nicola Sturgeon a déclaré que les rassemblements ne devraient avoir lieu que sur une seule journée, les gens ne devraient pas passer la nuit à moins que cela ne soit « inévitable », et a plaidé avec les Écossais qui n’ont pas déjà organisé une bulle pour éviter de le faire.

L’Organisation mondiale de la santé a averti les familles de porter des masques à Noël cette année pour arrêter la propagation du coronavirus. (Image de stock)

Le Premier ministre a souligné les risques d’alimenter une flambée des cas de coronavirus en indiquant que les bulles festives ne seront pas éliminées après des jours de querelles entre les nations britanniques

L’approche politique à l’échelle du Royaume-Uni était en lambeaux aujourd’hui alors que Nicola Sturgeon (à gauche) et Mark Drakeford (à droite) ont émis des conseils très différents à Boris Johnson sur le rassemblement des familles à Noël.

Dans l’avis publié ce matin, l’OMS a averti que la transmission du virus restait « répandue et intense » en Europe.

«Il existe un risque élevé de nouvelle résurgence dans les premières semaines et les premiers mois de 2021», ont-ils déclaré, «et nous devrons travailler ensemble si nous voulons réussir à l’empêcher».

Ils ont également averti les communautés de reporter les célébrations festives et religieuses, ou de réduire le nombre de personnes pouvant y assister.

Ils ont ajouté que ceux-ci devraient être tenus à l’extérieur lorsque cela est possible, quel que soit le lieu.

Les responsables ont également conseillé à ceux qui voyagent ce Noël «d’éviter les foules» et de suivre les conseils des autorités.

Les conseils sur le port de masques viennent malgré le Covid-19 Guidance Development Group (GDG) de l’OMS qui a découvert que des masques « limités » avaient empêché la maladie de se propager dans un rapport plus tôt ce mois-ci.

Une étude menée par un scientifique au Danemark a également révélé qu’ils n’offrent «aucune protection» aux personnes qui les portent, mais la recherche n’a pas exclu la possibilité qu’ils protègent les autres.

Qu’ont dit les nations britanniques à Noël? Le cadre juridique britannique pour les bulles de Noël reste intact, avec trois ménages autorisés à se mélanger entre le 23 et le 27 décembre. Mais l’Écosse, le Pays de Galles et l’Angleterre ont maintenant présenté des positions très différentes sur la manière d’utiliser la «flexibilité». ÉCOSSE Les rassemblements ne devraient avoir lieu que sur une seule journée Les gens ne devraient pas passer la nuit à moins que ce soit « inévitable » Les personnes qui n’ont pas encore organisé de bulle pour devraient éviter de le faire PAYS DE GALLES Seuls deux ménages devraient se réunir pour « former une bulle de Noël exclusive » Tous les commerces non essentiels, y compris les services de contact rapproché et tous les centres de loisirs et de fitness, doivent fermer à la fin des échanges la veille de Noël Tous les locaux d’accueil fermeront à partir de 18h le jour de Noël Un verrouillage complet de « niveau 4 » entrera en vigueur à partir du 28 décembre ANGLETERRE Jusqu’à présent, la base légale de trois ménages pouvant se mélanger entre le 23 et le 27 décembre n’est pas accompagnée d’orientations Boris Johnson a exhorté les gens à faire preuve d’une « extrême prudence », tandis que les ministres ont suggéré d’attendre Pâques pour célébrer Des directives supplémentaires devraient être publiées plus tard, le Premier ministre organisant une conférence de presse aux côtés de Chris Whitty à 15h30.

Pendant ce temps, le Royaume-Uni faisait face au chaos de Noël aujourd’hui alors que Boris Johnson insistait sur le fait que les familles ne seraient pas « criminalisées » pour avoir célébré dans des bulles – mais l’Écosse et le Pays de Galles ont ordonné des restrictions plus strictes.

La dernière série de discussions sur les projets de Noël entre le ministre du Cabinet Michael Gove, Nicola Sturgeon, Mark Drakeford du Pays de Galles et Arlene Foster d’Irlande du Nord a eu lieu ce matin.

Mais bien qu’ils semblent avoir convenu que le cadre juridique devrait rester, les orientations semblent radicalement différentes – posant de graves problèmes aux familles.

Le No10 avait été préparé pour que l’Écosse adopte une ligne plus dure, après que Mme Sturgeon ait déclaré qu’elle n’hésiterait pas à rompre les rangs – suggérant que la durée de l’assouplissement et la limite de trois ménages pourraient devoir être réduites.

En Angleterre, il y aura des avertissements «durs» à réfléchir à deux fois avant de célébrer Noël avec des parents âgés ou vulnérables, avec une campagne publicitaire qui devrait être lancée.

Le tsar des voyages de Noël du gouvernement, Sir Peter Hendy, a déclaré ce matin au Comité spécial des transports que les gens devraient «faire attention», «rester sur place» et «réserver les transports en commun tôt».

Mais il a laissé entendre que les trois quarts du public n’avaient pas l’intention de voyager et a prédit qu’il n’y aurait pas de scènes de cauchemar.

Lors de son briefing quotidien, Mme Sturgeon a exhorté les Écossais à rester chez eux s’ils le pouvaient, plutôt que de rendre visite à des parents. Elle a dit que ceux qui n’ont pas encore réparé une bulle ne devraient pas en former une maintenant.

Dans son briefing quotidien, elle a déclaré: « Le moyen le plus sûr de passer Noël cette année pour vous et ceux que vous aimez est de rester dans votre propre ménage et votre propre maison.

«Ma forte recommandation est que c’est ce que vous devriez faire dans la mesure du possible.

« Toute interaction que vous avez avec un autre ménage devrait si possible se faire à l’extérieur, mais si vous la considérez comme essentielle à l’intérieur avec une personne d’un autre ménage, vous devez limiter autant que possible la durée et le nombre.

«La relaxation de cinq jours est une fenêtre d’opportunité pendant laquelle vous pouvez vous rencontrer, ce n’est pas une période pour laquelle nous pensons qu’il est prudent ou raisonnable de se réunir. Vous devriez le voir comme un maximum, pas comme une cible.

« Ma recommandation est que si vous formez une bulle, vous ne devriez pas rencontrer de personnes à l’intérieur plus d’un jour au cours de cette période, si possible, et vous ne devriez pas passer la nuit à moins que cela ne soit inévitable.

«Vous devez également limiter le nombre autant que possible, trois ménages est un maximum qui tente de tenir compte du fait que les familles sont de toutes formes et tailles, mais deux seraient mieux.

« En bref, si vous devez former une bulle, gardez-la aussi petite que possible. »

M. Drakeford a déclaré lors du briefing du gouvernement gallois: « Ici, au Pays de Galles, la position est que seuls deux ménages devraient se réunir pour former une bulle de Noël exclusive pendant la période de cinq jours.

«Moins nous côtoyons de personnes dans nos maisons, moins nous avons de chances d’attraper ou de propager le virus.

«Aucun de nous ne veut être malade ce Noël. Et nous ne voulons pas donner de coronavirus à notre famille proche ou à nos amis.

« Le médecin-chef du Pays de Galles a donné des conseils spéciaux aux personnes qui protégeaient auparavant le mélange pendant Noël. »

Deux grandes revues médicales avaient averti que le respect du plan de cinq jours était une «erreur majeure qui coûtera de nombreuses vies».

Mais les ministres ont décidé qu’il serait injuste de pénaliser l’ensemble du pays en raison des inquiétudes concernant l’augmentation des cas à Londres et dans le sud-est.

Et il y avait des avertissements selon lesquels toute tentative d’interdire Noël serait impossible à appliquer, les chefs de police avertissant déjà que les policiers ne s’impliqueraient pas dans « la police des dîners de Noël des gens ».