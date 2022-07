L’Organisation mondiale de la santé déclare une épidémie de Marburg au Ghana

La maladie, une fièvre hémorragique très contagieuse de la même famille qu’Ebola, est transmise aux humains par les chauves-souris frugivores et transmise entre les personnes par contact direct avec les fluides corporels des personnes et des surfaces infectées, a indiqué l’OMS.

BRAZZAVILLE, République du Congo – L’Organisation mondiale de la santé a déclaré la première épidémie de la maladie à virus Ebola de type Marburg au Ghana après que les laboratoires ont confirmé les infections dans deux cas annoncés plus tôt ce mois-ci.

Une analyse préliminaire d’échantillons de deux patients de la région sud d’Ashanti au Ghana – tous deux décédés et sans lien de parenté – s’est révélée positive, mais a été transmise pour confirmation complète à l’Institut Pasteur de Dakar, au Sénégal. Ce laboratoire de l’agence de santé des Nations Unies a corroboré les résultats du Noguchi Memorial Institute for Medical Research au Ghana, a déclaré l’OMS dans un communiqué dimanche.

Le premier cas était un homme de 26 ans qui s’est présenté à l’hôpital le 26 juin et est décédé le 27 juin. Le second était un homme de 51 ans qui s’est rendu à l’hôpital le 28 juin et est décédé le même jour, OMS a déclaré, ajoutant que les deux hommes avaient cherché un traitement dans le même hôpital.