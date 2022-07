L’Organisation mondiale de la santé avertit que le COVID-19 “se déroule librement” et que les décès dans le monde sont inacceptables | Nouvelles du monde

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé un avertissement sévère que le COVID-19 “fonctionne librement” et que les décès dans le monde sont inacceptables, car il a exhorté les pays à faire plus pour lutter contre la pandémie.

Alors que de nombreux gouvernements de pays plus riches ont pratiquement abandonné les restrictions sur les coronavirus après le déploiement réussi de vaccins, le directeur général de l’organisation a souligné que la pandémie est « loin d’être terminée ».

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré que les sous-variantes d’Omicron continuent de provoquer de nouvelles vagues de cas, d’hospitalisations et de décès dans le monde.

“Je crains que les cas de COVID-19[feminine] continuent d’augmenter – ce qui exerce une pression supplémentaire sur les systèmes de santé et les agents de santé sollicités », a-t-il déclaré.

“Je suis également préoccupé par la tendance à la hausse des décès.”

Le Dr Ghebreyesus a décrit plusieurs “défis interdépendants” auxquels est désormais confrontée la réponse mondiale au coronavirus, y compris les sous-variantes d’Omicron et la réduction des tests et du séquençage.

Il a ajouté : « Il y a une déconnexion majeure dans la perception des risques liés au COVID-19 entre les communautés scientifiques, les dirigeants politiques et le grand public.

“Il s’agit d’un double défi consistant à communiquer les risques et à renforcer la confiance de la communauté dans les outils de santé et les mesures sociales de santé publique telles que le masquage, l’éloignement et la ventilation.”

Le spectre du retour de certaines restrictions au Royaume-Uni a été évoqué mardi si une augmentation des cas affecte l’arriéré du NHS.

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Photo : QUI



Le Dr Ghebreyesus a poursuivi : « De nouvelles vagues de virus démontrent à nouveau que le COVID-19 est loin d’être terminé.

“Alors que le virus nous pousse, nous devons repousser. Nous sommes dans une bien meilleure position qu’au début de la pandémie.

“Bien sûr, il y a eu beaucoup de progrès. Nous avons des outils sûrs et efficaces qui préviennent les infections, les hospitalisations et les décès.

“Cependant, nous ne devrions pas les prendre pour acquis.”

Il a exhorté les gouvernements à revoir et à ajuster régulièrement leurs plans de réponse au COVID-19 en fonction de l’évolution des situations.