L’Organisation mondiale de la santé appelle les États-Unis et d’autres pays à signer un traité sur la pandémie

Par Luke Andrews Health Reporter pour Dailymail.Com









L’Organisation mondiale de la santé appelle les pays à signer son traité sur la pandémie – avertissant que la prochaine épidémie pourrait être causée par une maladie 20 fois plus mortelle que Covid.

Le directeur général de l’agence, le Dr Tedors Ghebreyesus, a déclaré aujourd’hui qu’elle risquait déjà de manquer l’échéance de mai pour l’accord, ce qui pourrait constituer un coup dur pour les générations futures.

S’exprimant lors d’un panel au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, la semaine dernière, le Dr Ghebreyesus a appelé à une coopération accrue entre les pays pour supprimer les épidémies avant qu’elles ne se propagent à l’échelle mondiale.

Il a déclaré que c’était « une question de savoir quand, et non si » une pandémie encore plus meurtrière frapperait, soulignant à quel point le monde n’était pas préparé à Covid.

L’OMS se prépare actuellement à faire face à la maladie X, un pathogène hypothétique qui pourrait provoquer la prochaine épidémie majeure – et est considéré comme présentant un risque tout aussi élevé qu’Ebola, le SRAS ou le virus Zika.

En 2018, l’OMS a identifié neuf maladies prioritaires (répertoriées) qui présentent le plus grand risque pour la santé publique. Ils ont été jugés les plus risqués en raison du manque de traitements ou de leur capacité à provoquer une pandémie.

Le nouveau pacte et une série de mises à jour des règles existantes sur la lutte contre les pandémies visent à renforcer les défenses mondiales contre les nouveaux agents pathogènes après que la pandémie de Covid a tué plus de 7 millions de personnes, selon les données de l’OMS.

“Je crains que les États membres ne respectent pas cet engagement et qu’il reste plusieurs questions en suspens qui restent à résoudre”, a déclaré le Dr Ghebreyesus.

“À mon avis, l’échec de la mise en œuvre de l’accord sur la pandémie et des amendements au RSI (Règlement sanitaire international) constituera une occasion manquée que les générations futures ne nous pardonneront peut-être pas.”

Une seule fois auparavant au cours des 75 ans d’histoire de l’organisation, l’OMS a réussi à conclure un tel accord, et il s’agissait d’un traité sur la lutte antitabac en 2003.

La prochaine pandémie pourrait tuer des millions de personnes de plus que Covid La prochaine grande pandémie approche. Cela se profile déjà à l’horizon et pourrait être bien pire – tuant des millions de personnes supplémentaires – que le précédent.

Le tapis de roulement a été proposé pour la première fois en 2021 et les négociations sur le projet ont commencé en octobre 202.

Mais les experts estiment qu’il faudra peut-être jusqu’à sept ans pour parvenir à un accord, soulignant que jusqu’à présent, seuls deux ans se sont écoulés.

Roland Driece, coprésident du groupe négociant l’accord, a ajouté qu’il était crucial de progresser maintenant en raison de « l’urgence » autour de la prévention de la pandémie.

Le Dr Ghebreyesus a ajouté lors du sommet de Davos : “Il y a des choses [diseases] on ne sait pas ce qui pourrait arriver – et tout ce qui arrive est une question de moment et non de si.

«Nous devons donc avoir un espace réservé pour cela, pour les maladies dont nous ne savons pas qu’elles pourraient survenir, et c’est à ce moment-là que nous avons donné le nom de maladie X.»

“Donc, la maladie X est un espace réservé pour une maladie inconnue.”

Il a ajouté : “Bien sûr, certaines personnes disent cela [Disease X] peut créer la panique.

‘Non. Il est préférable d’anticiper quelque chose qui pourrait arriver, car cela s’est produit à maintes reprises dans notre histoire, et de s’y préparer.

« Nous ne devrions pas affronter les choses sans préparation. Nous pouvons également nous préparer à des choses inconnues, car il y a des choses de base que vous pouvez faire.

Le traité de l’OMS – surnommé « Traité de préparation à une pandémie » – est un accord qui verrait les pays partager des alertes, des données et des recherches entre eux.

Cela contribuerait à alerter rapidement le monde d’une nouvelle menace de maladie émergente, affirme l’agence, et permettrait également d’accélérer le développement et le déploiement de vaccins.

Le traité a été proposé pour la première fois en 2021, avec un projet disponible en octobre 2023.

Les États membres négocient actuellement le texte de l’accord avant qu’une autre version ne soit disponible en mai de cette année – date à laquelle il pourrait éventuellement être signé.

Parmi les autres efforts entrepris par l’OMS, citons la création d’un centre d’alerte précoce à Berlin en 2021, où les chercheurs surveillent les futures épidémies.

Et un centre de vaccination à ARNm en Afrique du Sud, ouvert en avril de l’année dernière, conçu pour déployer rapidement des vaccins dans les pays les plus pauvres.

Lors d’une session intitulée « Se préparer à la maladie X » au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, un panel dirigé par le chef de l’Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom Gehreyesus (photo de droite), a débattu des « nouveaux efforts nécessaires pour préparer les systèmes de santé aux multiples défis à venir ».

DailyMail.com s’est précédemment entretenu avec trois experts en virus qui ont convenu qu’un virus respiratoire était le plus susceptible de déclencher la prochaine maladie à propagation rapide qui provoquerait un arrêt mondial.

L’OMS a été accusée de ne pas avoir agi rapidement face à l’émergence du Covid, semblant plutôt « répéter » les lignes de Pékin, notamment selon lesquelles le virus ne semblait pas se propager entre les gens.

Il y avait également des problèmes d’accès aux vaccins, de nombreux pays les plus pauvres ayant du mal à se procurer des vaccins parce qu’ils étaient surclassés par les pays plus riches.

La maladie X a été ajoutée à la liste de l’OMS des plus grandes menaces de pandémie en 2018, suivie par la pandémie de Covid un an plus tard.

Le Dr Ghebreyesus s’exprimait lors d’une conférence, en compagnie d’autres dirigeants, intitulée « De nouveaux efforts sont nécessaires pour préparer les systèmes de santé aux multiples défis à venir », en compagnie d’autres experts en virus.

Les experts ne savent pas encore quel type de virus déclenchera la prochaine pandémie et sera la prochaine maladie X, mais les scientifiques préviennent depuis des décennies que la grippe aviaire est le concurrent le plus probable.

Les chercheurs affirment que cela est dû à la menace de recombinaison – des niveaux élevés de grippe humaine augmentant également le risque qu’un humain soit co-infecté par la grippe aviaire.

D’autres spéculent depuis longtemps que la maladie X proviendrait plus généralement d’une transmission zoonotique – un virus animal ou une bactérie qui se propage aux humains.

Certains ont même averti que la maladie X pourrait être déclenchée par une mutation biologique, un accident ou une attaque terroriste qui surprend le monde et se propage rapidement.

Le Dr Ghebreyesus a également averti que de nombreuses vies ont été perdues lorsque le Covid a frappé parce que les pays n’étaient pas préparés.

Il a déclaré : “Nous avons perdu beaucoup de gens parce que nous ne pouvions pas les gérer”. [in the early days of Covid].

“Ils auraient pu être sauvés, mais il n’y avait pas assez d’espace.”

DailyMail.com s’est précédemment entretenu avec trois experts en virus qui ont convenu qu’un virus respiratoire – propagé par des gouttelettes provenant de la toux et des éternuements – était le plus susceptible de déclencher la prochaine maladie à propagation rapide qui provoquerait un arrêt mondial.

Ils ont déclaré que la tristement célèbre maladie X apparaîtrait très probablement après qu’un ouvrier agricole soit infecté par une maladie d’origine animale qui mute, mais ils ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas exclure que la catastrophe soit déclenchée par une fuite de laboratoire, une théorie principale quant à l’origine de la maladie. la pandémie de Covid.

Il est également possible, ont-ils averti, que l’épidémie soit encore pire que la pandémie de Covid, en citant l’épidémie de grippe de 1918, qui a tué environ 50 millions de personnes dans le monde, contre sept millions de décès dus à Covid.

Les principaux responsables de la prochaine pandémie, spéculaient les experts, étaient unautre le coronavirus et la grippe aviaire – un virus qui infecte les oiseaux mais qui pourrait éventuellement se transmettre aux humains.