L’Organisation maritime internationale se réunit pour discuter de la réduction des émissions des navires

LONDRES – Dans un clubby mi-hauteur sur la Tamise, son hall rempli de modèles de porte-conteneurs et de pétroliers, un groupe plutôt obscur des Nations Unies se réunit cette semaine pour prendre une décision capitale qui déterminera si le monde peut tenir sa promesse pour limiter le périlleux réchauffement climatique.

La réunion de l’Organisation maritime internationale (OMI), l’organe des Nations unies chargé de réglementer le transport maritime sur les mers, s’est ouverte lundi, en présence de délégués de 175 gouvernements, qui se préparent à un débat animé sur leur ambition de réduire les émissions à effet de serre futures. émissions de gaz du secteur maritime.

L’industrie du transport maritime – vitale pour le commerce, mais fiscalement conservatrice ; internationale, mais fortement influencée par un petit nombre de magnats dans une poignée de pays — joue un rôle démesuré dans le changement climatique. C’est traditionnellement un secteur sale, car la plupart des bateaux brûlent un fioul lourd.

Environ 90 pour cent du commerce mondial voyage par bateau – un mouvement incessant de 60 000 navires sillonnant leurs routes, transportant 11 milliards de tonnes de marchandises chaque année.

Essentiellement, presque toutes les importations d’une maison et d’un garage américains modernes arrivent par bateau – voitures, appareils électroménagers, meubles, vêtements – et de plus en plus de nourriture dans la cuisine aussi, comme des hamburgers surgelés d’Argentine ou des bananes vertes de Colombie.

Le transport maritime contribue à environ 3 % des émissions de gaz à effet de serre de l’humanité. Bien que ce nombre puisse sembler peu élevé, si le secteur du transport maritime était un pays, ce serait l’Allemagne – et parmi les 10 principaux pollueurs.

Lors de la réunion de l’OMI, les États-Unis mènent la charge des pays à «haute ambition» pour maintenir le réchauffement futur à 1,5 degrés Celsius (2,7 Fahrenheit) – pour éviter une élévation spectaculaire du niveau de la mer et d’autres périls. L’administration Biden presse le secteur du transport maritime de passer au vert.

Des pays comme l’Arabie saoudite et la Russie, aux côtés de la Chine et du Brésil, ont généralement adopté une approche plus lente, soit parce qu’ils sont de grands exportateurs de carburant, soit parce qu’ils sont un pays en développement opposé aux mesures susceptibles d’entraver le commerce mondial.

Auparavant, l’OMI s’était engagée à ce que le transport maritime mondial réduise de 50 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050, ce qui est bien trop peu, selon le consensus scientifique actuel.

L’administration Biden souhaite que les expéditeurs atteignent une réduction de 37% des émissions d’ici 2030; suivi de 96 % d’ici 2040 ; et 100 % d’ici 2050.

Les Américains ont déclaré qu’ils étaient « prudemment optimistes » que l’OMI serait plus ambitieuse.

Mais certaines délégations sont clairement opposées à des objectifs élevés et souhaitent fixer des objectifs plus bas – disons, une réduction de 20 % des émissions d’ici 2030. Elles souhaitent également que les objectifs soient plus spongieux – « points de contrôle indicatifs », par exemple, contre « niveaux d’ambition ». .”

De hauts responsables américains, informant les journalistes avant la réunion, ont déclaré que les objectifs de 2030 sont réalisables en utilisant des technologies « prêtes à l’emploi ».

Même ainsi, ces changements seraient assez dramatiques.

Une solution qui semblait presque de la science-fiction il y a quelques années pourrait bientôt devenir monnaie courante, car les cargos sont équipés de «voiles» montées sur leurs ponts.

Celles-ci ne seront pas des toiles traditionnelles gérées par des cordes mais pourraient être géantes cerfs-volants, rotors tournants ou voiles dures télescopiques – pensez à une aile d’avion repliable – qui exploite l’énergie éolienne pour propulser le navire.

Les premiers cargos déploient actuellement ces technologies lors d’essais en mer.

Le 235 mètres Shōfu Maruun transporteur de charbon qui relie l’Australie, le Japon et l’Amérique du Nord, testera sa voile rigide et devrait réduire les émissions de 5 à 8 % sur le trajet avec une aide au vent.

Une société française appelée Airseas, qui pilote un énorme cerf-volant appelé Seawing pour tirer un cargo, voyageant entre la France et les États-Unis, affirme qu’elle peut réduire les émissions de carbone d’environ 20 %.

Si de nouveaux objectifs climatiques sont adoptés par l’OMI cette semaine, nous pourrions également bientôt voir des limites de vitesse volontaires dans les océans.

Les cargos modernes capables de faire 25 nœuds ou plus peuvent « naviguer lentement » à la moitié de cette vitesse.

Les navires plus lents consomment moins de carburant et émettent moins de dioxyde de carbone. Mais des navires plus lents signifient également que pour répondre à la demande mondiale de transport, la taille de la flotte maritime augmentera.

D’autres technologies à court terme incluent une meilleure planification des itinéraires, peut-être aidée par l’intelligence artificielle, et une meilleure conception. Une idée est de réduire la résistance entre la coque du navire et l’eau de mer en utilisant des bulles d’air. Des expériences sont en cours.

Pour atteindre les objectifs de 2040 et 2050, l’industrie devra passer à des carburants de transport alternatifs, tels que l’ammoniac et l’hydrogène vert. Les nouveaux carburants nécessiteront des investissements massifs – de nouveaux moteurs, de nouvelles infrastructures portuaires et un approvisionnement régulier en carburants.

Whit Sheard, un expert des émissions du transport maritime chez Ocean Conservancy, un groupe environnemental, a déclaré que les compagnies maritimes et l’OMI « traînent les pieds depuis trop longtemps ».

John Maggs, président de la Clean Shipping Coalition, a déclaré que l’industrie maritime doit fixer des objectifs clairs et précis pour garantir le financement et réaliser les investissements nécessaires pour transformer l’industrie.

António Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a exhorté lundi l’OMI à faire plus. « L’humanité est dans des eaux dangereuses sur le climat. Mais les décisions que vous prendrez au cours des prochains jours pourraient nous aider à tracer une voie plus sûre. La science nous dit qu’il est encore possible de limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5 degrés Celsius », a-t-il déclaré aux délégués dans une déclaration vidéo.

Alors que Guterres a reconnu que « l’industrie a enregistré des progrès », il a déclaré qu’elle « doit aller beaucoup plus vite pour se mettre sur la bonne voie et stimuler les investissements et l’innovation ».