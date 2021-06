« Nous condamnons cette attaque contre nos collègues dans les termes les plus forts et nous ne cesserons de comprendre ce qui s’est passé », a déclaré MSF, qualifiant « impensable » que les collègues – la coordinatrice des urgences Maria Hernandez, le coordinateur adjoint Yohannes Halefom Reda et le chauffeur Tedros Gebremariam Gebremichael — ont payé leur travail de leur vie.