L’organisation des Jeux asiatiques a peut-être mal tourné, mais Swapnil Kusale vise désormais l’or aux Championnats asiatiques

Le rêve du tireur d’élite Swapnil Kusale de remporter une médaille aux Jeux asiatiques à Hangzhou aurait pu tourner mal, grâce à un mauvais tir, mais cela ne l’a pas empêché d’aspirer à l’or aux Championnats d’Asie, qui doivent débuter à Changwon, en Corée du Sud, le 22 octobre.

L’un des meilleurs tireurs à la carabine 50 m à 3 positions du pays, le tireur d’élite de Kolhapur, âgé de 28 ans, menait avec une énorme marge dans son épreuve aux Jeux asiatiques récemment avant d’obtenir un mauvais classement de 7,6 sur l’avant-dernier tir de la finale. l’a vu faire une puissante chute du n°1 au n°5.

Cela a effectivement mis fin à ses espoirs de remporter ne serait-ce qu’une médaille de bronze lors de la compétition continentale quadriennale puisqu’il a terminé quatrième.

Cependant, alors que l’équipe de tir part pour les Championnats d’Asie, Kusale a mis la déception de côté et souhaite se concentrer sur la prochaine mission.

« Ce plan… comment ça s’est passé ainsi, je n’en ai absolument aucune idée. C’est essentiellement un jeu. Il me restait encore deux tirs et je me suis concentré sur eux. J’avais juste oublié cela si j’avais réussi un mauvais score », a déclaré Kusale, l’un des premiers à obtenir une place de quota pour les Jeux olympiques de Paris.

« Au début, j’étais un peu choqué de voir comment cela pouvait m’arriver. Mais sans trop me soucier de comment et pourquoi cela s’est produit, je me suis préparé pour les deux tirs suivants », a déclaré Kusale, qui avait décroché le quota olympique de 2024 en terminant quatrième aux Championnats du monde au Caire l’année dernière.

« Oui, j’ai réalisé que j’avais raté la médaille d’or à cause de ce seul tir, mais ensuite j’ai pensé que cela pouvait arriver dans ce sport et que je me concentrerais sur le prochain championnat. »

Un dernier tir similaire en finale des Championnats du monde 2022 au Caire lui avait privé d’une médaille, mais cette déception était masquée par la place de quota olympique qu’il y avait remportée.

« Cela m’était également arrivé aux Championnats du monde au Caire l’année dernière, mais oui, j’y ai décroché un quota olympique et j’ai terminé quatrième, c’était donc la grâce salvatrice », a déclaré Kusale en marge d’une réception organisée par le National. Rifle Association of India (NRAI) pour féliciter les médaillés des Jeux asiatiques.

L’Inde est rentrée chez elle avec 22 médailles en tir, sa meilleure performance aux Jeux.

«J’étais très profondément concentré sur le moment, trop concentré et à cause de cela, peut-être que tout mon processus (a été lancé). C’est quelque chose que je n’aurais jamais imaginé pouvoir faire. J’ai fait de mon mieux pour revenir, mais il me manquait quand même une médaille individuelle.

Kusale, cependant, a remporté l’or par équipe avec Aishwary Pratap Singh Tomar et Akhil Sheoran.

Kusale, un TC junior des chemins de fer, affirme que le champion du monde de tir à la carabine Tejaswini Sawant l’a aidé à gérer une situation délicate lors de la compétition.

Sawant, également originaire de Kolhapur mais résidant désormais à Pune, était devenue championne du monde en 2010 du 50 m féminin à la carabine couchée.

« Teju di (Tejaswini) m’a appris à gérer différentes situations, etc. J’ai appris d’elle et elle m’a beaucoup inspiré au fil des ans », a déclaré Kusale.

Kusale n’est pas non plus surpris que son « meilleur ami » Akhil Sheoran ait également décroché le deuxième quota olympique pour le pays aux Championnats du monde à Bakou, en Azerbaïdjan, juste avant les Jeux asiatiques.

Les deux concourent ensemble depuis 2012, lorsqu’ils étaient juniors, et Kusale a déclaré qu’il ne se souvient pas d’un camp national lorsqu’ils n’étaient pas colocataires.

« Akhil est mon colocataire et mon meilleur ami depuis 2012, à l’époque où nous concourions en tant que juniors. Nous sommes comme des frères et tous deux ont remporté un quota (olympique), à ​​un an d’intervalle.

