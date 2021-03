L’organisation caritative de Carrie Symonds lance une offre pour sauver un lion malade du zoo de Bristol qui croupit à Téhéran

La Fondation Aspinall, pour laquelle Mme Symonds dirige les communications, a exhorté le régulateur du zoo, l’Association européenne des zoos et aquariums, à aider à sortir le lion de ses conditions actuelles et à lui donner des soins vétérinaires appropriés.

Damian Aspinall, PDG de la fondation, a déclaré: «Il est complètement déchirant d’entendre parler des conditions que ces grands félins sont obligés d’endurer. Il est vital que ces lions reçoivent le traitement médical dont ils ont besoin de toute urgence et soient déplacés de ces enclos. La Fondation Aspinall est prête à apporter son aide de toutes les manières possibles. »

L’organisme de bienfaisance a souvent sauvé des animaux des zoos et vise à finalement libérer tous les animaux sous sa garde dans la nature.

Will Travers, PDG de la Born Free Foundation, a condamné l’EAZA, ajoutant: «La litanie de décès, de maladies, de mauvaise gestion et plus encore au zoo de Téhéran est une mise en accusation à la fois du zoo et de l’Association européenne des zoos et aquariums (EAZA) ce qui a fait du zoo de Téhéran un membre associé honoraire en 2015. Comment le public peut-il avoir confiance en EAZA alors qu’il fait preuve d’un si mauvais jugement, n’accepte pas ses responsabilités plus larges et ne demande pas de comptes à ses membres et partenaires? Le zoo de Téhéran ne devrait plus recevoir de nouveaux animaux de qui que ce soit. «

Un porte-parole du zoo de Bristol a déclaré que l’organisation était « préoccupée » par l’état de Kamran.

Ils ont déclaré: «Nous sommes préoccupés et attristés d’apprendre que Kamran (maintenant connu sous le nom de Herman) est actuellement malade. Kamran a quitté les jardins du zoo de Bristol en avril 2019 pour rejoindre une lionne aux jardins zoologiques de Téhéran.

« Les transferts d’animaux entre les zoos sont recommandés par l’EAZA. Ces transferts ne sont pas destinés au commerce, ni à des fins lucratives – les animaux ne sont jamais achetés ni vendus. Dans ce cas, le déménagement de Kamran a été recommandé par le programme européen des espèces menacées d’extinction (EEP) de l’EAZA pour les lions d’Asie. «