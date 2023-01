L’organisation à but non lucratif financée par le milliardaire George Soros a fait don de 140 millions de dollars à des groupes politiques en 2021

Une organisation à but non lucratif financée par le milliardaire George Soros a discrètement fait don de 140 millions de dollars à des organisations de défense et à des initiatives de vote en 2021, plus 60 millions de dollars supplémentaires à des organisations caritatives partageant les mêmes idées.

Soros, qui a personnellement fait don de 170 millions de dollars au cours des élections de mi-mandat de 2022 aux candidats démocrates et aux campagnes en plus de cela, a réparti les largesses supplémentaires via l’Open Society Policy Center – une organisation à but non lucratif 501 (c) (4) qui relève de l’Open Society financée par Soros Réseau des fondations, selon une copie de sa déclaration de revenus 2021, qui a été obtenue par CNBC et qui sont les données les plus récentes disponibles. L’Open Society Policy Center a également distribué 138 millions de dollars à des groupes de défense et à des causes en 2020. Deux des enfants de Soros siègent à son conseil d’administration, les déclarations de revenus et son site Web s’affichent.

Les dons portent les contributions de Soros aux campagnes et causes politiques depuis janvier 2020 à environ un demi-milliard de dollars – au moins – la plupart étant dirigés par des groupes à but non lucratif à argent noir et allant en grande partie vers des causes politiques alignées sur le Parti démocrate.

Les dons à but non lucratif de Soros ne vont pas toujours directement à des causes politiques. Les fonds passent parfois de l’un de ses organismes à but non lucratif, puis à un autre, avant d’être dépensés pour les campagnes de publicité, d’organisation et de médias sociaux qui atteignent directement les électeurs.

De nombreux dons de l’Open Society Policy Center en 2021 n’étaient pas nécessairement destinés à influencer les élections de mi-mandat, selon le site Web de la fondation. Dans le même temps, Tom Watson, directeur éditorial des Open Society Foundations, a concédé dans un e-mail à CNBC qu ‘”il y a certainement des subventions OSPC qui sont allées à des organisations travaillant pour lutter contre la suppression des électeurs, soutenir l’inscription des électeurs et élargir la participation civique”. Ce sont tous les principaux principes démocrates.