L’organisation à but non lucratif électorale qui a suscité la colère du GOP en 2020 renouvelle ses subventions

MADISON, Wis. (AP) – Un groupe à but non lucratif qui est devenu un sujet de controverse pour avoir distribué des centaines de millions de dollars de subventions électorales pendant la campagne présidentielle de 2020 débloque une nouvelle ronde de fonds pour les bureaux électoraux locaux, y compris dans les États où les législateurs républicains essayé d’interdire la pratique.

Le Center for Tech and Civic Life, basé à Chicago, n’a publié que des détails généraux sur le montant d’argent que chaque bureau recevra ou ce qu’il financera.

Il a déclaré que 10 bureaux électoraux de comté et municipaux feront partie du premier groupe à recevoir des subventions dans le cadre de l’Alliance américaine pour l’excellence électorale du centre, qui dispose de 80 millions de dollars à distribuer au cours des cinq prochaines années, avec peu de restrictions.

Les conservateurs ont visé le centre lors de la dernière course présidentielle après avoir donné aux bureaux électoraux locaux à travers le pays plus de 350 millions de dollars, dont la quasi-totalité a été donnée par le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Les opposants ont qualifié les subventions de “Zuckerbucks” et ont affirmé qu’il s’agissait d’une tentative du milliardaire de faire pencher le vote en faveur des démocrates, bien qu’il n’y ait aucune preuve à l’appui.

Une grande partie de l’argent précédent est allée aux bureaux électoraux des zones urbaines qui ont traditionnellement soutenu les démocrates, mais le centre a souligné qu’il accordait un financement à chaque bureau qui en faisait la demande – près de 2 500 en tout. Le centre avait précédemment déclaré que la série actuelle de subventions n’inclurait pas l’argent de Zuckerberg.

Le centre n’a pas initialement divulgué les montants que chaque juridiction serait éligible à recevoir, mais il a publié une série de chiffres deux semaines après l’annonce initiale en réponse aux questions de l’Associated Press.

Les montants des subventions varieront en fonction de la taille de chaque juridiction, allant de 50 000 $ pour ceux qui comptent moins de 5 000 électeurs inscrits à 3 millions de dollars pour ceux qui comptent plus d’un million d’électeurs. Les premiers bureaux recevront des subventions sur une période de deux ans menant à l’élection présidentielle de 2024, a déclaré Tiana Epps-Johnson, directrice exécutive du centre.

L’argent est livré avec presque aucune restriction sur la façon dont il peut être dépensé. Les responsables électoraux ont déclaré qu’ils espéraient utiliser les subventions pour tout, de l’amélioration des sites Web au recrutement des agents électoraux et à la construction d’espaces de bureau plus grands et plus sûrs.

L’hésitation du centre à divulguer des détails sur ses efforts renouvelés a attiré les critiques des mêmes groupes conservateurs qui se sont opposés à son travail en 2020.

“Il semble que tout ce processus se déroulera dans les coulisses, sans garde-fous ni transparence, renforçant les inquiétudes des électeurs concernant une influence indue sur le déroulement des élections”, a déclaré Hayden Dublois, chercheur à la Fondation conservatrice pour la responsabilité gouvernementale.

Les subventions du centre ne financeront des bureaux dans aucun des plus de 20 États où les républicains ont promulgué des lois depuis 2020 interdisant le financement privé des élections, mais elles iront aux bureaux de certains États où les gouverneurs démocrates ont opposé leur veto aux interdictions adoptées par les législatures contrôlées par les républicains. Cela inclut le Michigan, la Caroline du Nord et le Wisconsin.

Dublois a dit qu’il était sceptique quant à la liste des juridictions que le centre a choisi de soutenir. Le centre a refusé de fournir des détails précis sur la manière dont il a sélectionné les membres de l’alliance.

“Il semble que la plupart des objectifs de l’alliance soient orientés vers les États bleus, y compris certains bastions démocrates dans les États swing”, a-t-il déclaré, exprimant ses inquiétudes quant au fait qu’un financement accru pourrait stimuler la participation démocrate.

Cinq des juridictions sélectionnées penchent vers le républicain, mais elles ne représentent qu’une fraction de la population totale dans les juridictions plus démocrates.

Les premiers bureaux électoraux sélectionnés sont : les comtés de Contra Costa et de Shasta en Californie ; Greenwich, Connecticut; les comtés de Kane et de Macoupin dans l’Illinois ; Comté d’Ottawa, Michigan; Comté de Clark, Nevada; les comtés de Brunswick et de Forsyth en Caroline du Nord ; et Madison, Wisconsin.

Dans le Wisconsin, un éternel champ de bataille politique où l’ancien président Donald Trump a cherché à décertifier les résultats de l’élection présidentielle de 2020, les législateurs républicains ont tenté de contourner le pouvoir de veto du gouverneur démocrate Tony Evers ce printemps en proposant un amendement à la constitution de l’État qui interdire le financement privé des élections. La proposition a été adoptée par l’Assemblée législative, mais nécessiterait une deuxième approbation consécutive en 2023 avant de pouvoir être soumise à un vote à l’échelle de l’État.

Le greffier adjoint de Madison, Jim Verbick, a déclaré qu’il considérait l’adhésion à l’alliance comme un moyen de se tenir au courant de la façon dont les autres responsables électoraux fonctionnent. Il a déclaré que son bureau envisagerait d’accepter des subventions et ne s’inquiétait pas de l’implication de la ville qui susciterait des réactions négatives.

“La question a été portée devant les tribunaux, et les tribunaux ont répété à plusieurs reprises qu’il n’y avait rien de mal avec les subventions”, a-t-il déclaré.

Les meilleurs républicains du Wisconsin ont déclaré qu’ils pensaient que le programme avait des objectifs partisans.

“Ce ne sont que des libéraux qui disent à d’autres libéraux qu’ils font du bon travail”, a déclaré le président de l’Assemblée, Robin Vos, le plus grand républicain de l’État. “Des villes comme Madison et Milwaukee continuent d’essayer de trouver des moyens de ne s’engager et de ne renvoyer que certains électeurs.”

Le centre et les responsables électoraux participants ont souligné que le travail de l’alliance est non partisan, mais le manque de détails accessibles au public sur la manière dont ils ont sélectionné les bureaux et la manière dont l’argent sera utilisé a alimenté les inquiétudes des conservateurs.

“Nos citoyens doivent avoir l’esprit tranquille sur le fait que les résultats des élections ne sont pas affectés par le flux d’argent privé dans l’administration électorale”, a déclaré le président de l’Assemblée, Pro Tem Tyler August, commandant en second de Vos qui a parrainé l’amendement proposé pour interdire les subventions électorales.

Dans le Michigan, plus de 460 bureaux électoraux ont accepté des subventions du centre en 2020. L’État dispose désormais de protections constitutionnelles pour les subventions privées grâce à une initiative de vote liée au vote adoptée par les électeurs en novembre.

Des opposants tels que Jamie Roe de Secure MI Vote critiquent ce qu’ils considèrent comme des groupes d’intérêts spéciaux essayant d’influencer les élections. Le groupe a fait pression sans succès pour que les financements privés soient interdits.

“Les élus et les greffiers du Michigan doivent savoir qu’ils seront tenus responsables”, a déclaré Roe. “Ils devraient faire très attention au type d’accords qu’ils concluent avec des intérêts particuliers.”

Deux récipiendaires se distinguent: le comté profondément républicain de Shasta dans la partie rurale de l’extrême nord de la Californie et le comté de Clark à tendance démocrate dans le Nevada. Tous deux ont été en première ligne des complots électoraux.

Le comté de Clark, qui abrite près des trois quarts des électeurs inscrits dans l’État du champ de bataille présidentiel, a été la cible de fausses allégations selon lesquelles l’élection présidentielle de 2020 a été truquée pour favoriser les démocrates. Le porte-parole du comté, Dan Kulin, a déclaré que la gestion des bulletins de vote par correspondance par le comté avait probablement contribué à sa sélection. C’est la seule juridiction de l’alliance avec suffisamment d’électeurs inscrits pour être éligible à jusqu’à 3 millions de dollars de subventions.

Plusieurs groupes républicains de l’État n’ont pas répondu aux appels téléphoniques et aux courriels.

Le comté de Shasta est secoué par la politique d’extrême droite depuis l’élection présidentielle de 2020. Les travailleurs électoraux ont été suivis lors de la livraison des bulletins de vote et surveillés par des caméras de surveillance à l’extérieur de leur bureau, a rapporté le Los Angeles Times. La greffière du comté, Cathy Darling Allen, a déclaré qu’elle craignait pour la sécurité de son personnel. Le bureau des élections du comté de Shasta a reçu 95 000 dollars du centre en 2020 et est désormais éligible à 1,5 million de dollars.

“Les doutes sur l’administration électorale qui ont été semés sur les réseaux sociaux en particulier ont été troublants et difficiles à dissiper”, a déclaré Darling Allen à l’AP.

Elle a déclaré qu’elle espérait présenter la participation du comté à l’alliance au début de l’année prochaine au conseil de surveillance, où les candidats d’extrême droite ont obtenu quatre des cinq sièges lors des élections de novembre.

L’un des superviseurs nouvellement élus, Kevin Crye, a déclaré qu’il s’inquiétait de “qui et comment notre processus électoral pourrait éventuellement être manipulé”, mais a refusé de donner plus de détails.

Harm Venhuizen est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Venhuizen sur Twitter.

Harm Venhuizen, Associated Press