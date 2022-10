L’organisateur polonais revendique la participation de la Russie à l’Euro

Marcin Nowak a déclaré qu’il n’était “pas possible” d’accueillir des athlètes de Russie et de Biélorussie lors de l’événement l’année prochaine

Le président des Jeux européens de 2023 en Pologne, Marcin Nowak, a déclaré qu’il était “pas possible” pour que la compétition accueille des athlètes russes et biélorusses, mais admet que le dernier mot sur leur participation ne viendra pas des organisateurs locaux.

Les athlètes russes et biélorusses ont été interdits de la plupart des sports, y compris l’athlétisme, après que le Comité international olympique (CIO) a émis une recommandation fin février qui a été prise en compte par une multitude de fédérations.

Des commentaires récents du président du CIO, Thomas Bach, ont suggéré que les athlètes russes et biélorusses pourraient être autorisés à revenir dans le giron international s’ils renonçaient à l’opération militaire en Ukraine, mais Nowak ne s’attend pas à ce qu’ils figurent aux Jeux européens – où la Russie en a accumulé plus. médailles que n’importe quel autre pays – dans neuf mois.

“De mon point de vue, il n’est pas possible de les accueillir en Pologne car personne ne serait d’accord mais bien sûr la décision finale sera entre les mains des COE (Comité Olympique Européen)”, a-t-il ajouté. Nowak a déclaré à Inside The Games.

“Si ils [Russia and Belarus] ne peuvent pas participer à la qualification, ils ne peuvent pas faire partie de nos Jeux, mais la décision ne m’appartient pas », il ajouta.

Une querelle au sujet des délégués russes et biélorusses participant au séminaire COE à l’ancienne Olympie, en Grèce, a éclaté le jour de son ouverture.

Donnant peut-être l’espoir à la Russie qu’elle pourra participer aux Jeux européens de 2023, cependant, le président des COE, Spyros Capralos, a fait taire les responsables ukrainiens et nordiques lorsqu’il a insisté sur le fait que toute déclaration politique lors du séminaire serait “strictement interdite.”

Le président du Comité national olympique ukrainien, Sergey Bubka, a écrit la semaine dernière une lettre exigeant que le comité exécutif des COE et Capralos maintiennent l’interdiction des athlètes russes et biélorusses.

L’EOC a répondu en condamnant l’opération militaire et a déclaré qu’elle était en “dialogue étroit” avec les membres des COE et le CIO pour traiter “cette situation hautement sensible, complexe et évolutive.”

Cracovie-Malopolska 2023 sera la troisième édition des Jeux européens, succédant aux éditions précédentes à Bakou en 2015 et à Minsk en 2019.

L’événement offrira des opportunités de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 et se déroulera du 21 juin au 2 juillet.