L’organisateur du Fyre Festival, Billy McFarland, s’excuse dans sa première interview depuis sa sortie de prison: “J’ai foiré”

L’organisateur du Fyre Festival, Billy McFarland, s’exprime dans sa première interview depuis sa sortie de prison pour des accusations de fraude par fil il y a cinq mois.

McFarland est apparu sur “Good Morning America” ​​pour présenter des excuses pour les événements désastreux d’avril 2017.

“Je dois m’excuser. Et c’est la première et la dernière chose à faire”, a-t-il déclaré lors de l’émission diffusée vendredi. “J’ai laissé tomber les gens. J’ai laissé tomber les employés. J’ai laissé tomber leurs familles. J’ai laissé tomber les investisseurs. Donc, je dois m’excuser. J’ai tort, et c’est mauvais.

“J’ai foiré. Et j’étais tellement motivé par ce désir désespéré de donner raison aux gens… Je pense que j’étais tellement peu sûr de moi que je pensais que la seule façon de me prouver à eux était de réussir. Cela m’a conduit sur cette terrible voie de mauvaises décisions.

“J’ai commencé à mentir pour obtenir l’argent, et je me réveillais littéralement tous les jours avec un document que nous appelions” Feuille de paiement urgent “”, a-t-il ajouté. “Et il y avait une somme d’argent que je devais acquérir avant la fermeture de la banque ce jour-là pour empêcher l’entreprise de plonger sous l’eau. Donc, je faisais littéralement ce qu’il fallait au jour le jour. Et avec le recul, c’était tellement incroyablement stupide .”

En avril 2017, McFarland s’est associé au rappeur Ja Rule pour organiser le festival. Ja Rule n’a fait face à aucune accusation liée au festival et a présenté des excuses sur Twitter en 2017.

“J’ai le cœur brisé en ce moment”, a écrit Ja Rule. “Mes partenaires et moi voulions que cet événement soit incroyable. Ce n’était PAS UNE ARNAQUE… Je m’excuse vraiment car ce n’est PAS MA FAUTE… mais je prends la responsabilité. Je suis profondément désolé pour tous ceux qui ont été incommodés. par ça.”

Le Fyre Festival a été initialement promu comme un festival de musique luxueux aux Bahamas promu par des célébrités telles que Kendall Jenner, Bella Hadid et Emily Ratajkowski.

Les clients qui ont payé 1 200 $ à plus de 100 000 $ dans l’espoir de voir Blink-182 et l’acte de hip-hop Migos arrivé pour apprendre des actes musicaux ont été annulés. Leurs hébergements de luxe et leur cuisine gastronomique se composaient de tentes blanches qui fuient et de nourriture emballée.

Les clients se sont déchaînés sur les réseaux sociaux avec le hashtag #fyrefraud.

En mars 2018, McFarland a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de fraude électronique. Il a été condamné à six ans de prison. McFarland a admis avoir fraudé des investisseurs de 26 millions de dollars lors du Fyre Festival 2017 et de plus de 100 000 dollars dans un stratagème frauduleux de vente de billets après son arrestation dans l’escroquerie.

Après avoir purgé quatre ans de sa peine, McFarland a été admis dans une maison de transition à New York en mai.

“Je pense que la chose la plus difficile pour moi est la confiance que j’ai violée et que ce soit des amis, des investisseurs ou des employés, les gens ont beaucoup abandonné pour essayer que cela se produise”, a déclaré McFarland. “Comment puis-je les appeler maintenant et les regarder dans les yeux quand je les laisse tomber?”

Le fameux échec musical aux Bahamas est devenu viral après que Netflix et Hulu aient publié des documentaires sur la saga.