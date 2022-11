L’organisateur du Freedom Convoy témoigne de la “lutte pour le pouvoir” au sein du mouvement anti-mandat

L’organisateur du Freedom Convoy, Chris Barber, a déclaré mardi que la manifestation contre le mandat anti-vaccin qui s’est emparée d’Ottawa pendant des semaines l’hiver dernier était en proie à un “conflit” entre différentes factions poussant leurs propres programmes.

Barber, un camionneur de la Saskatchewan et propriétaire d’une petite entreprise, a témoigné devant la Commission d’urgence de l’ordre public (POEC) enquêtant sur le convoi que lui et Brigitte Belton, une camionneuse de l’Alberta non vaccinée, ont été les premiers à lancer une campagne à travers le pays pour protester contre un mandat de vaccination pour travailleurs transfrontaliers.

Tamara Lich, une ancienne séparatiste de l’Ouest canadien, s’est ensuite jointe à l’équipe pour aider à organiser la randonnée à travers le pays.

Ce trio s’est ensuite “organiquement” aligné sur d’autres groupes également désireux de s’attaquer au gouvernement libéral et à ses politiques COVID-19, a déclaré Barber.

Un “troll Internet” autoproclamé, Barber a déclaré qu’il s’était connecté à ces groupes disparates via des plateformes de médias sociaux telles que TikTok – où il a des dizaines de milliers d’abonnés qui ont afflué sur son compte pendant le pire de la pandémie alors qu’il attaquait lié à COVID Stratégies.

“Le mot a commencé à se répandre. C’était complètement organique – tout s’est mis en place”, a déclaré Barber. “Un tas de groupes différents se sont réunis et ont contribué à la planification.”

Le résultat a été une «lutte de pouvoir» entre son groupe de camionneurs principalement de l’Ouest canadien et d’autres éléments comme Canada Unity, une tenue opposée aux mandats de masques et aux passeports de vaccins. Unité Canada a produit un protocole d’entente (PE) appelant au renversement du gouvernement libéral.

Le fondateur du groupe, James Bauder, a demandé que le premier ministre Justin Trudeau soit arrêté et « accusé de trahison ».

Barber a déclaré qu’il n’avait jamais lu le protocole d’entente et qu’il n’appuyait pas un mouvement visant à prendre le pouvoir à Ottawa.

“Je crois que je l’ai juste ignoré. Je n’ai aucune idée de ce qu’il y a dans le document. Je n’étais pas dans ce genre de choses”, a déclaré Barber.

Barber a déclaré que s’il avait su dès le départ que Bauder et son organisation se joindraient au convoi tout en appelant au renversement du gouvernement, il leur aurait “rapidement dit de rentrer chez eux”.

Barber, qui a témoigné qu’il était vacciné, a déclaré qu’il n’était venu à Ottawa que pour protester contre les restrictions frontalières – des politiques qui, selon lui, nuisaient à son entreprise parce qu’il employait des chauffeurs non vaccinés qui ne pouvaient pas se rendre aux États-Unis.

“Je me souviens d’avoir appelé M. Bauder et de lui avoir fait renoncer au protocole d’entente pendant toute la durée du convoi”, a déclaré Barber.

“Il y avait trop de faits saillants, trop de projecteurs sur ce document avec lequel nous n’avions rien à voir.”

“Nous avons eu un peu de conflit entre Canada Unity et Taking Back Our Freedoms”, a-t-il déclaré, faisant référence à un groupe dirigé par l’ancien premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Brian Peckford.

Pat King, à gauche, pose pour des photos devant la colline du Parlement alors que des camionneurs et leurs partisans protestent contre les mandats de vaccination contre la COVID-19 à Ottawa le 16 février 2022. (Patrick Doyle/Reuters)

Barber a déclaré qu’il s’était également heurté occasionnellement à Pat King, un organisateur d’extrême droite avec une histoire de publications incendiaires sur les réseaux sociaux.

King, qui a amassé un large public sur Facebook, a encouragé les gens à se rendre à Ottawa pour se joindre au mouvement.

“Pat et moi avons eu une lutte de pouvoir entre nous – c’était évident. C’était une lutte de pouvoir dans les deux sens pour le contrôle”, a déclaré Barber.

Barber a déclaré que les organisateurs du convoi d’origine avaient ressenti “une certaine inquiétude” lorsque les médias ont rendu compte des précédents commentaires violents et racistes de King. Alors qu’il a dit qu’il était dérangé par certains des mauvais titres que les commentaires de King avaient générés, Barber a ajouté qu’il n’avait jamais demandé à King de quitter le convoi.

Les messages texte déposés à la commission mardi montrent que les organisateurs du convoi craignaient de perdre des partisans alignés sur King s’il était renvoyé.