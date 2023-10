Accuracy in Media d’Adam Guillette a envoyé des camions d’affichage dans les collèges pour dénoncer les étudiants pro-palestiniens comme étant des antisémites. Adam Guillette, dont l’organisation Accuracy in Media a déployé un «camion doxxing” aux universités de l’Ivy League pour dénoncer les étudiants pro-palestiniens comme antisémites à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël, a déclaré au New York Post que sa maison du nord de la Floride a été perquisitionnée par une équipe du SWAT vendredi. Le militant a affirmé que l’unité de police lourdement armée avait perquisitionné son domicile vers 1h30 du matin en réponse à un appel alléguant qu’il y tenait sa femme sous la menace d’une arme, ajoutant qu’il était en fait en voyage à ce moment-là et qu’il n’avait appris la visite que grâce à un téléphone. appel des autorités locales. Les images des caméras de sécurité fournies par Guillette semblent montrer six policiers entrant chez lui en utilisant le verrou de sécurité numérique après que personne n’ait répondu à leur frappe et fouillé ses affaires. Il a déclaré au Post que quelqu’un avait menti à la police “obtenir [him] tué” en représailles au camion doxxing de l’AIM, qui est apparu pour la première fois à l’Université de Harvard quelques jours après l’attaque du Hamas, et s’est engagé à “redoubler d’efforts» pour dénoncer les étudiants et les professeurs pro-palestiniens. En savoir plus

Couvert d’écrans LED numériques, le camion d’origine affichait les noms et les photos des étudiants de Harvard qui auraient signé une lettre déclarant qu’Israël était «entièrement responsable» pour l’attaque surprise du Hamas sous le titre «Les principaux antisémites de Harvard» en faisant le tour du campus de l’école à Cambridge, dans le Massachusetts. Il s’est ensuite garé devant les domiciles des dirigeants des groupes étudiants qui avaient cosigné la déclaration afin que «tous les membres de leur communauté devraient savoir qui sont les antisémites parmi eux“, a expliqué Guillette. Un site Web affiché sur le camion a encouragé les téléspectateurs à envoyer un courrier électronique aux administrateurs de Harvard pour leur demander «agir contre ces étudiants méprisables et haineux», y compris l’expulsion immédiate et l’interdiction de leurs organisations du campus. Guillette s’est vanté que l’AIM ait acheté des domaines Web pour les noms des leaders étudiants et «créer des pages de profil pour informer le public sur ce qu’ils ont fait“, les truquant pour qu’ils apparaissent en bonne place dans les résultats de recherche Google. Il a justifié le harcèlement en soulignant que les adresses du domicile des étudiants «étaient très facilement accessibles au public» et soulignant qu’ils ne visaient que les dirigeants des organisations, et non leurs membres. “Le régime de l’apartheid est le seul responsable», a écrit le Comité de solidarité avec la Palestine de Harvard dans sa déclaration, cosignée par 34 groupes d’étudiants, le jour de l’attaque du Hamas. Il ne contenait aucune déclaration haineuse à l’égard des Juifs ou des Israéliens, mais exhortait simplement «La communauté de Harvard doit agir pour mettre fin à l’anéantissement en cours des Palestiniens.» Cependant, Guillette a soutenu que son échec à «condamner explicitement le Hamas» constituait un antisémitisme manifeste. Mercredi, l’AIM a envoyé un camion similaire à l’Université Columbia à New York, doxxant des étudiants qui seraient impliqués dans «une proclamation horriblement haineuse et antisémite.» Un autre camion déployé sur le campus de Philadelphie de l’Université de Pennsylvanie a condamné sa présidente, Elizabeth Magill, pour avoir autorisé l’école à accueillir un événement littéraire palestinien en septembre.