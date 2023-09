L’organisateur des Proud Boys condamné — RT World News

L’expert conservateur et lieutenant des Proud Boys, Joe Biggs, a été condamné à 17 ans de prison pour avoir participé à l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis. Le juge a qualifié les actions de Biggs « terrorisme » afin d’envoyer un message aux autres dissidents.

La sentence de Biggs a été prononcée jeudi à Washington, DC, près de quatre mois après qu’il ait été reconnu coupable de complot séditieux – une accusation obscure datant de la guerre civile – et de complot visant à entraver une procédure officielle. Biggs a été condamné aux côtés du leader des Proud Boys, Enrique Tarrio, et de deux autres membres importants de la fraternité de droite.

La peine de 17 ans de prison est la deuxième peine la plus longue infligée à un participant aux émeutes de 2021, Stewart Rhodes de la milice « Oath Keepers » ayant été condamné à 18 ans de prison pour les mêmes infractions en mai.

Les procureurs avaient initialement demandé qu’une peine supplémentaire pour terrorisme soit ajoutée à la peine de Biggs, ce qui verrait le vétéran de l’armée américaine passer près de 34 ans derrière les barreaux. Le juge Tim Kelly s’est rangé du côté du gouvernement en qualifiant Biggs de terroriste, mais n’a pas appliqué la peine renforcée. Au lieu de cela, il a déclaré que l’étiquette de terrorisme visait à envoyer le message que l’émeute du Capitole « ne devrait plus jamais se reproduire et ne peut plus se reproduire. »















L’acte réel de « terrorisme » Les procureurs ont souligné que Biggs avait poussé un porte-vélos en métal, ce qui, selon eux, équivalait à la destruction d’un « établissement gouvernemental » destiné à « influencer ou influencer la conduite du gouvernement par l’intimidation ou la coercition ».

«Je sais que j’ai raté ce jour-là» Biggs a dit à Kelly : « mais je ne suis pas un terroriste. » L’homme de 39 ans, qui a servi dans l’armée américaine avant d’animer une émission sur le réseau Infowars d’Alex Jones, a insisté sur le fait qu’il n’avait pas « la haine dans mon coeur » le jour de l’émeute.

En plus d’avoir endommagé une clôture, Biggs a été reconnu coupable d’avoir insulté des policiers et d’avoir organisé des groupes de Proud Boys pour franchir les lignes de police et pénétrer dans le bâtiment du Capitole. Les procureurs ont décrit ces actes comme une tentative de mener une « révolte contre le gouvernement ».

Tarrio devrait être condamné la semaine prochaine, tandis que trois autres membres seniors des Proud Boys seront condamnés jeudi après-midi et vendredi matin.

Au total, 1 129 personnes ont été inculpées au pénal pour leur participation aux émeutes du 6 janvier, et plus de 600 ont été condamnées. Parmi les accusés se trouve l’ancien président Donald Trump, qui a été inculpé il y a un mois par le conseiller spécial du ministère de la Justice, Jack Smith, et accusé de complot en vue d’entraver une procédure officielle, de complot en vue de frauder les États-Unis et de complot contre le droit de vote.

Trump insiste sur le fait que l’acte d’accusation et les autres poursuites pénales engagées contre lui constituent un « Staliniste » tentative du président Joe Biden d’emprisonner son principal rival politique avant les élections de l’année prochaine. Trump a condamné les poursuites contre les émeutiers du Capitole comme étant politiquement motivées et a promis qu’il les gracierait. « une grande partie » des personnes condamnées s’ils sont élus.