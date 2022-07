L’organisateur de Streator 4th of July affirme que les bénévoles continuent d’être les vedettes du festival – Shaw Local

Quelques instants après que le comité Streator 4th of July Celebration, dirigé par des bénévoles, ait conclu son festival annuel mettant en vedette les feux d’artifice, le carnaval et les groupes phares, les organisateurs ont commencé à réfléchir à la façon d’améliorer l’année prochaine.

L’amélioration de la météo est en tête de liste. Malheureusement, le comité ne peut pas contrôler Mère Nature.

De fortes pluies jeudi et vendredi ont affecté la fréquentation de Northpoint pour Firehouse et Eddie Montgomery, a déclaré le coprésident Randy Dominic. Malgré les conditions humides, la fréquentation était forte pour le spectacle Everclear samedi, a-t-il dit, mais il se demande ce que cela aurait été si les agriculteurs n’avaient pas donné de foin et de paille pour aider à créer une assise stable sur les sols boueux.

“Nous avons lancé un appel indiquant que nous avions besoin de foin et de paille, et le montant donné était incroyable”, a déclaré Dominic. “Nous avons pu en mettre tellement qu’il n’y avait pas beaucoup de boue là-bas samedi.”

Everclear s’est produit devant des milliers de spectateurs le samedi 9 juillet 2022, sur la scène Northpoint Plaza à Streator. (Derek Barichello – dbarichello@shawmedia.com)

Dominic a déclaré qu’il fallait une équipe pour organiser un festival de l’ampleur de Streator’s, qui présentait des groupes pendant cinq nuits sur un terrain de festival qui comprenait également un carnaval, un café en plein air et plusieurs vendeurs de nourriture. Il a déclaré que le comité comptait 100 bénévoles ou plus, allant de la vente de billets Liberty Dollars à la collecte de fonds pour l’événement, en passant par le changement des poubelles et la vérification des pièces d’identité pour les ventes d’alcool, parmi plusieurs autres tâches.

“La meilleure chose à propos de ce festival est qu’il donne aux gens de Streator quelque chose dont ils peuvent être fiers”, a déclaré Dominic. “C’est quelque chose dont les gens de Streator peuvent parler lorsqu’ils sont dans d’autres communautés.”

La célébration du 4 juillet de Streator est dirigée par des bénévoles et financée par des parrainages et des dons. La ville de Streator apporte ses services publics, dont la police, pour le festival.

Dominic a déclaré qu’un certain nombre d’éléments seront examinés par le comité, dans le but de les améliorer, du carnaval au programme musical.

Il a déclaré que des efforts de collecte de fonds seront en cours pour rattraper le terrain perdu à cause de la pluie. Un barbecue est prévu de 11 h à 15 h le samedi 30 juillet au stationnement Kroger, avec des sandwichs au porc effiloché, des hot-dogs, des hamburgers et des saucisses fumées à vendre. De plus, le comité organisera une sortie de golf le 25 septembre à l’Eastwood et un souper de filet le 23 novembre au Moose.

“Nous apprécions tous ceux qui participent et tous ceux qui nous ont soutenus”, a déclaré Dominic, qui a également indiqué qu’il était prévu d’organiser une autre collecte de fonds en hiver, ainsi qu’une sortie de golf au printemps.

“J’ai l’impression que tout le monde lui a donné de bonnes critiques, malgré la météo.”