L’organisateur de mariage de Yami Gautam et Aditya Dhar révèle que le père de l’acteur a été contacté un jour avant le début de leurs cérémonies

La cérémonie de mariage secrète de Yami Gautam et Aditya Dhar a été planifiée en une journée, comme l’a révélé leur organisateur de mariage. Le couple s’est marié le 4 juin 2021 dans l’Himachal Pradesh. Ils ont laissé tomber leur photo de mariage sur les pages des réseaux sociaux pour faire l’annonce surprise. Maintenant, lors d’une interaction, l’organisateur du mariage a révélé que le père de Yami leur avait donné un préavis d’un jour.

L’organisateur de mariage Gitesh Sharma a déclaré à Midday : « Le père de Yami nous a contactés un jour avant leurs cérémonies de mariage [sangeet and mehndi] a commencé. Les Gautams ont amené leur propre pandit de famille [priest] de Bilaspur ou Hamirpur pour les rituels. »

Il a également parlé de leur plan simple et meilleur pour les cérémonies en déclarant: « Ils étaient clairs qu’ils ne voulaient pas d’un mariage glamour plus grand que nature. Au lieu de cela, ils voulaient que les cérémonies se déroulent naturellement et traditionnellement, comme cela se produit dans leurs villes natales. Ils se sont mariés devant un arbre deodar. Le mandap était décoré de fleurs de souci et de feuilles de bananier, avec un thème or et blanc traversant le décor. Après le mariage, il y avait une petite réception le soir avec des membres de la famille. Le mehndi a eu lieu dans la cour.

Parlant du festin servi au mariage, Gitesh a déclaré au quotidien : « Le dham [comprised] le sepu badi [urad dal dumplings in spinach gravy], kaddu aur chana khatta et badana en dessert. »

Aditya a fait ses débuts en tant que réalisateur avec le film « Uri : The Surgical Strike » avec Vicky Kaushal dans le rôle principal. Le film mettait également en vedette Yami jouant un personnage central.