L’organisateur de la Fierté Montréal affirme que le défilé a été annulé parce que l’embauche de personnel n’a «jamais été faite»

Les raisons de l’annulation choquante et de dernière minute du festival Fierté Montréal peuvent se résumer à un oubli simple mais flagrant, selon l’organisateur principal de l’événement : un défaut d’embauche de personnel de sécurité.

Le défilé a été annulé dimanche matin, quelques heures seulement avant le coup d’envoi.

Dans une entrevue avec CBC Montréal Aube L’animateur Sean Henry, Simon Gamache, a déclaré que c’était à ce moment-là qu’il avait appris que “environ 100” membres du personnel de sécurité nécessaires pour surveiller le parcours du défilé n’avaient jamais été embauchés.

“Cela n’a jamais été fait”, a déclaré Gamache, directeur général de Fierté Montréal.

“C’est quelque chose que nous allons enquêter. Comme vous pouvez l’imaginer, nous prenons cela très au sérieux. Je ne veux pas spéculer pour le moment”, a-t-il déclaré.

“De toute évidence, je suis le directeur exécutif de cette organisation, donc en fin de compte, je suis la personne responsable de cela.”

Avec des dizaines de milliers de spectateurs et de participants attendus déçus – certains organisant seuls des événements impromptus – Gamache doit expliquer ce qui n’a pas fonctionné, pourquoi et ce que tout cela signifie pour l’avenir de l’organisation.

Gamache, qui est directeur exécutif de l’organisation depuis moins d’un an, a déclaré que Fierté Montréal disposait de suffisamment de ressources pour mener à bien le processus d’embauche, mais que pour une raison quelconque, la tâche a été négligée.

La marche de dimanche aurait été le premier défilé de la fierté à grande échelle de la ville depuis le début de la pandémie.

Initialement, Fierté Montréal avait tweeté que la décision d’annuler l’événement avait été prise en collaboration avec la police de Montréal. L’organisation a ensuite corrigé sa déclaration, affirmant que la décision avait été prise par les seuls organisateurs.

Les foules ont bravé la pluie sur l’Esplanade du Parc Olympique dimanche soir pour assister aux derniers événements du festival. (Sean Henry/CBC)

L’annulation a pris bien des gens au dépourvu, dont la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

“Si nous avions été mis au courant du manque de personnel ou de quoi que ce soit d’autre, [we] aurait mis l’énergie nécessaire”, a déclaré dimanche le maire lors d’une conférence de presse.

“Ma frustration ce matin est de réaliser qu’il semble que des décisions aient été prises, mais nous n’avons jamais été informés, et c’est décevant.”

Dans un tweet, la police de Montréal a souligné qu’elle n’était pas impliquée dans la décision d’annuler le défilé et qu’elle était prête à aider à la sécurité de l’événement.

L’organisateur dit qu’il était trop tard

À la suite de l’annulation brutale, les membres des communautés 2SLGBTQIA+ de Montréal ont immédiatement commencé à coordonner des événements hors site.

Un sit-in à la place Émilie-Gamelin, au centre-ville de la ville, était prévu pour protester contre l’annulation. Une foule d’aspirants à la parade s’y est rassemblée pour descendre la rue Ste-Catherine.

“On nous avait promis un endroit pour que nos voix soient entendues et maintenant il nous a été enlevé”, a déclaré Salem Billard, un activiste queer qui a planifié la manifestation. “Nous vivons maintenant tellement de violence, même en allant à des événements Pride. … Et nous voulons reprendre cet endroit comme notre maison et non comme un festival d’entreprise [event].”

Il était impossible de sauver l’événement, car tant de personnes auraient dû être embauchées mais aussi formées en quelques heures seulement, a déclaré Gamache.

“Il y a tout un [set of] logistique autour de cet événement. Ce n’est pas simple. Et nous avons estimé que nous ne pouvions pas assurer un défilé en toute sécurité pour la communauté », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé comment l’annulation affecterait son avenir en tant que directeur général de Fierté Montréal, Gamache a répondu : « Ce n’est pas moi qui décide.

“Je veux rester. J’ai été embauché en septembre dernier pour restructurer cette organisation et cela prend plusieurs années à faire”, a-t-il déclaré.