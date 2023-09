L’organisateur britannique du BLM admet une fraude

Xahra Saleem a plaidé coupable d’avoir volé plus de 36 000 $ à des donateurs

Un organisateur de Black Lives Matter dans la ville britannique de Bristol a admis avoir volé de l’argent sur une page de collecte de fonds créée avant une manifestation en 2020 au cours de laquelle une statue importante a été renversée, a rapporté mardi le Times.

Selon le rapport, Xahra Saleem, 23 ans, a plaidé coupable d’un chef d’accusation de fraude la semaine dernière après qu’une somme présumée de 30 000 £ (36 400 $) ait disparu d’une page de financement participatif qu’elle avait organisée.

Saleem, scénariste autoproclamé, également connu sous le nom d’Yvonne Maina, était l’un des cinq organisateurs de la manifestation Bristol BLM le 7 juin 2020 en réponse au meurtre de George Floyd par un policier aux États-Unis. Elle était également cofondatrice du groupe All Black Lives Bristol et avait même été désignée à un moment donné comme l’une des personnes de moins de 30 ans les plus influentes de Bristol par une publication locale pour la jeunesse.

Plusieurs jours avant la manifestation BLM 2020 au cours de laquelle une statue d’Edward Colsten a été renversée, Saleem a ouvert une page de dons sur GoFundMe appelée BristBLM où elle a demandé de l’aide pour couvrir les coûts de la manifestation et payer les équipements de protection des manifestants.

En savoir plus Black Lives Matter traverse une période difficile

Elle a également conclu un accord avec un groupe caritatif pour les jeunes de Bristol appelé Changing Your Mindset, s’engageant à reverser à l’organisation tout l’argent restant de la collecte de fonds. Cependant, bien que la page GoFundMe ait permis de récolter des dizaines de milliers de dollars, l’organisme de bienfaisance n’a jamais reçu aucun argent et a finalement dû fermer ses portes, ce qui a incité la police d’Avon et du Somerset à lancer une enquête sur la page de collecte de fonds.

Saleem est devenu le dernier militant du BLM à avoir été découvert en train de voler de l’argent lors d’une collecte de fonds organisée au nom du soi-disant mouvement antiraciste. L’année dernière, Monica Cannon-Grant, dirigeante de Black Lives Matter Boston, et son mari Clark Grant ont été inculpés pour avoir fraudé les donateurs de leur organisation à but non lucratif et volé plus d’un million de dollars en subventions et dons. La même année, la dirigeante de la Black Lives Matter Global Network Foundation (BLMGNF), Shalomyah Bowers, a également été accusée d’avoir volé plus de 10 millions de dollars de dons à l’organisation pour son usage personnel.

De plus, en 2021, la cofondatrice du BLMGNF, Patrisse Khan-Cullors, s’est retrouvée au centre d’une tempête médiatique après qu’il a été révélé qu’elle et deux autres membres du BLM avaient acheté un manoir de près de 6 millions de dollars dans l’un des quartiers les plus blancs du sud de la Californie en utilisant de l’argent qui avait été reversé à l’association.