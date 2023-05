L’organe électoral confirme la victoire d’Erdogan

L’annonce est intervenue alors que le président turc avait déjà proclamé sa victoire

Le chef du Conseil électoral suprême de Turquie a annoncé que le président Recep Tayyip Erdgan avait remporté un troisième mandat après avoir battu Kemal Kilicdaroglu lors d’un second tour.

Erdogan a remporté 52,14% des voix contre 47,86% pour Kilicdaroglu, a déclaré dimanche soir le président du Conseil suprême des élections, Ahmet Yener, aux journalistes. Erdogan a battu son rival par une marge d’environ 2,2 millions de voix, selon les chiffres publiés par le conseil.

La victoire d’Erdogan était presque assurée pendant plusieurs heures au moment où Yener s’est adressé à la presse, avec un décompte de l’agence Anadolu de Türkiye montrant un écart impossible à combler entre Erdogan et Kilcdaroglu quelques heures après la fermeture des bureaux de vote plus tôt dimanche soir.

Au moment où environ 98% des bulletins de vote avaient été comptés, Erdogan a déclaré la victoire lors d’un rassemblement devant sa résidence d’Istanbul, au cours duquel il a remercié « chaque membre de la nation » pour avoir participé à l’élection.

L’élection était la deuxième de Türkiye en autant de semaines, après qu’Erdogan soit arrivé en tête lors d’un premier tour de scrutin le 14 mai, mais n’a pas réussi à franchir le seuil de 50% nécessaire pour éviter un second tour. Avec l’élimination du troisième candidat Sinan Ogan, un deuxième tour a été convoqué dimanche.

Président depuis 2014 et Premier ministre pendant 11 ans auparavant, Erdogan est un conservateur social qui a éloigné la Turquie de l’intégration à l’UE tout en renforçant ses propres pouvoirs et en promouvant des politiques islamistes modérées dans son pays. Il a développé des liens commerciaux et diplomatiques étroits avec la Russie et la Chine tout en se positionnant comme un pacificateur potentiel dans les conflits régionaux, notamment en Ukraine.

Kilicdaroglu est un politicien plus libéral, qui a promis de réparer les liens tendus de la Turquie avec ses alliés de l’OTAN et de relancer les pourparlers d’adhésion à l’UE.

Bien que Kilicdaroglu n’ait pas encore officiellement reconnu sa défaite, il a déclaré dimanche à ses partisans qu’il était « attristé » par le résultat des élections et continuerait à se battre pour « la vraie démocratie » à l’avenir.