L’organe électoral cambodgien confirme que le parti du Premier ministre Hun Sen est le vainqueur après le décompte final des votes

PHNOM PENH, Cambodge (AP) – L’organe électoral cambodgien a annoncé samedi les résultats définitifs des élections du mois dernier, scellant une victoire écrasante pour le parti au pouvoir du Premier ministre de longue date Hun Sen et un mandat pour les cinq prochaines années.

Dans une annonce à la télévision d’État TVK et sur les plateformes de médias sociaux du gouvernement, la commission électorale nationale du pays a déclaré que le Parti populaire cambodgien de Hun Sen avait remporté 120 des 125 sièges disponibles lors des élections générales du 23 juillet.

Le parti royaliste Funcinpec a remporté cinq sièges, tandis qu’aucun des 16 autres partis politiques n’a remporté de siège.

Le Parti du peuple cambodgien a reçu 6 398 311 voix sur un total de 8,2 millions de bulletins de vote déposés lors du vote populaire. Le Funcinpec a recueilli 716 490 votes populaires. Il y a eu 8,2 millions de bulletins de vote en papier, dont plus de 7,7 millions de votes valides et 440 154 annulés par le comité.

Dans une décision très attendue, Hun Sen a annoncé le 27 juillet qu’il se retirait à la fin du mois et confiait le poste de Premier ministre à son fils aîné, Hun Manet, le chef de l’armée du pays.

Le changement au sein du Parti du peuple cambodgien intervient après une élection que les pays occidentaux et les organisations de défense des droits ont critiquée comme n’étant ni libre ni juste, en grande partie parce que la principale opposition du pays, le Candlelight Party, a été exclue de l’élection.

Le nouveau leader national, Hun Manet, 45 ans, a remporté son premier siège au Parlement lors des élections de juillet. La passation de pouvoir fait partie d’un changement générationnel plus large : de nombreux jeunes législateurs devraient occuper des postes ministériels, y compris le plus jeune fils de Hun Sen et d’autres liés à des membres plus âgés du parti.

Beaucoup ont fait leurs études en Occident, comme Hun Manet, qui est titulaire d’un baccalauréat de l’Académie militaire des États-Unis à West Point, d’une maîtrise de l’Université de New York et d’un doctorat de l’Université de Bristol en Grande-Bretagne, tous en économie.

Hun Sen, qui a eu 71 ans samedi, a progressivement resserré son emprise sur le pouvoir pendant 38 ans au pouvoir, faisant de lui le dirigeant le plus ancien d’Asie. Il a également inauguré une économie de marché libre qui a élevé le niveau de vie de nombreux Cambodgiens.

Bien qu’il se retire pour son héritier, Hun Sen devrait conserver une grande part de contrôle en tant que président de son parti et président du Sénat.

« J’aurai toujours la capacité de servir les intérêts du peuple et d’aider le gouvernement à superviser la sécurité et l’ordre public du pays, ainsi que de les rejoindre pour guider le développement du pays », a déclaré Hun Sen le 27 juillet.

Hun Sen s’est fait connaître pour la première fois en tant que commandant de niveau intermédiaire dans le régime communiste radical des Khmers rouges dans les années 1970, qui a été blâmé pour la mort d’environ 1,7 million de Cambodgiens par famine, maladie et exécutions.

Il a fait défection au Vietnam voisin et est rapidement devenu un membre éminent du nouveau gouvernement cambodgien lorsque Hanoï a évincé les Khmers rouges du pouvoir en 1979 et a contribué à mettre fin à trois décennies de guerre civile.

Sous Hun Sen, le Cambodge est passé du statut de pays à faible revenu à celui de pays à revenu intermédiaire inférieur en 2015 et espère atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire d’ici 2030, selon la Banque mondiale.

Malgré l’amélioration générale, l’écart entre les riches et les pauvres du Cambodge s’est creusé, la déforestation s’est propagée à un rythme alarmant et l’accaparement des terres par les alliés nationaux de Hun Sen et les investisseurs étrangers s’est généralisé.

Après un défi lancé en 2013 par le Parti de sauvetage national cambodgien, parti d’opposition, que le Parti populaire cambodgien a à peine surmonté aux urnes, Hun Sen a répondu en s’en prenant aux dirigeants de l’opposition, ce qui a finalement conduit à la dissolution du parti par les tribunaux sympathiques du pays.

Avant les élections du mois dernier, le schéma consistant à écraser toute opposition sérieuse s’est répété lorsque le Comité électoral national a utilisé une technique pour interdire le Candlelight Party, qui était le successeur officieux du Cambodgien National Rescue Party.

L’Union européenne a déclaré que le vote s’était « déroulé dans un espace politique et civique restreint où l’opposition, la société civile et les médias n’ont pas pu fonctionner efficacement sans entrave ».

Les États-Unis sont allés plus loin, affirmant qu’ils avaient pris des mesures pour imposer des restrictions de visa « aux personnes qui sapaient la démocratie et mettaient en place une pause des programmes d’aide étrangère » après avoir déterminé que les élections n’étaient « ni libres ni équitables ».

Lors de sa première apparition post-électorale jeudi pour inaugurer le nouveau gouvernement, Hun Sen a déclaré qu’après l’annonce du résultat final du comité électoral, il prévoyait de faire approuver Hun Manet comme prochain Premier ministre du roi Norodom Sihamoni le 2 août. 7.

Déclarant l’événement de jeudi son dernier discours en tant que Premier ministre, Hun Sen a déclaré que l’Assemblée nationale nouvellement élue tiendra sa première réunion le 21 août et que le lendemain confirmera la nouvelle direction de la chambre basse et des ministres du cabinet.

The Associated Press