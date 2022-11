L’organe des droits de l’homme de l’ONU envisage un nouveau contrôle de l’Iran au milieu des manifestations

BERLIN (AP) – Le ministre allemand des Affaires étrangères a appelé jeudi à un examen plus approfondi de l’Iran avant une session extraordinaire du principal organe des droits de l’homme de l’ONU consacrée à la répression sanglante de la République islamique contre les manifestants.

“Tous nos efforts vont au peuple qui revendique ses droits avec courage et dignité”, a déclaré Annalena Baerbock, ministre des Affaires étrangères, dans un communiqué. “Pour ces seules revendications, ils sont tués par centaines, arrêtés par milliers et opprimés par millions.”

Le Conseil des droits de l’homme devait débattre et voter sur une proposition, présentée par l’Allemagne et l’Islande et soutenue par des dizaines d’autres pays, de mettre en place une équipe d’enquêteurs indépendants pour surveiller les droits de l’homme en Iran alors que les manifestations se poursuivent.

Les manifestations ont été déclenchées par la mort à la mi-septembre de Mahsa Amini, 22 ans, décédée alors qu’elle était détenue par la police des mœurs pour avoir enfreint un code vestimentaire islamique strictement appliqué.

La session de Genève est le dernier effort international pour faire pression sur l’Iran au sujet de sa répression, qui a déjà entraîné des sanctions internationales et d’autres mesures.

“Les manifestants iraniens n’ont pas de siège au Conseil des droits de l’homme à Genève, eux-mêmes n’ont pas de voix aux Nations unies”, a déclaré Baerbock, qui devait participer à la session. “Aujourd’hui, les membres du Conseil des droits de l’homme peuvent brandir le drapeau contre les injustices, les passages à tabac et les tirs que le régime iranien utilise pour détruire les manifestations pacifiques.”

La proposition de l’Allemagne et de l’Islande vise à renforcer l’examen minutieux mené depuis des années par le «rapporteur spécial» du Conseil sur l’Iran, dont les efforts ont été rejetés par les dirigeants de la République islamique. Les diplomates occidentaux affirment que Téhéran a mené une campagne discrète à Genève et au-delà pour tenter d’éviter tout examen approfondi par le biais de la nouvelle résolution du conseil envisagée jeudi.

La proposition mettrait en place une «mission d’enquête» pour enquêter sur les violations des droits «en particulier à l’égard des femmes et des enfants» liées aux manifestations qui ont éclaté le 16 septembre. Elle exige également que Téhéran coopère avec le rapporteur spécial, par exemple en accordant l’accès au territoire iranien, y compris les lieux de détention.

L’équipe devrait faire rapport au conseil à la mi-2023.

Amini reste un symbole puissant dans les manifestations qui ont posé l’un des défis les plus sérieux à la République islamique depuis que les manifestations du Mouvement vert de 2009 ont attiré des millions de personnes dans les rues.

Au moins 426 personnes ont été tuées et plus de 17 400 personnes ont été arrêtées, selon Human Rights Activists in Iran, un groupe surveillant les troubles.

Des militants ont déclaré que les forces de sécurité iraniennes avaient tiré lundi des coups de feu nourris contre des manifestants dans une ville kurde de l’ouest, tuant au moins cinq personnes lors d’une manifestation antigouvernementale lors des funérailles de deux personnes tuées la veille.

