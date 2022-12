L’organe de surveillance nucléaire de l’ONU prévoit une visite en Iran

Téhéran a récemment annoncé qu’il enrichit l’uranium à un niveau de pureté plus élevé que jamais

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a déclaré qu’elle enverrait une équipe en Iran dans le but de résoudre un différend concernant des traces d’uranium prétendument trouvées sur des sites nucléaires non déclarés, peu après que l’organisation a affirmé que la République islamique pourrait bientôt obtenir des matières fissiles de qualité militaire. .

L’AIEA a annoncé jeudi la prochaine visite dans la capitale iranienne, précisant qu’elle aura lieu le 18 décembre et viserait à “Résoudre les problèmes de garanties en suspens précédemment signalés par le directeur général de l’AIEA, Grossi.”

Le voyage sera centré sur « multiples particules d’uranium d’origine anthropique » signalés à trois endroits en 2019, tous suggérés comme étant d’anciens sites nucléaires précédemment non divulgués à l’organisation de surveillance. L’AIEA‘Le Conseil des gouverneurs a voté en novembre pour ordonner à Téhéran de coopérer à une enquête sur les traces radioactives, après avoir déjà adopté une résolution similaire en juin.

L’Iran a dénoncé cette décision “mal avisé” à l’époque, insister sur la décision ne ferait qu’entraver la coopération future avec l’AIEA, tout en affirmant qu’elle n’a jamais mené de recherches importantes sur le développement d’armes nucléaires.

Les inspecteurs de l’AIEA ont déclaré avoir découvert les traces d’uranium dans les mois qui ont suivi le retrait unilatéral de l’ancien président américain Donald Trump d’un accord nucléaire majeur conclu entre l’Iran et les puissances mondiales en 2015, officiellement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA). Téhéran a progressivement réduit sa propre conformité à l’accord depuis cette décision, déclarant plus récemment qu’il enrichirait l’uranium à 60% – bien au-dessus du plafond de 3,67% fixé dans le cadre du JCPOA et beaucoup plus proche de la qualité militaire, ou 90% et plus de.

Grossi, qui dirige l’agence nucléaire de l’ONU, a averti que l’uranium de plus haute pureté “est très proche du niveau militaire”, arguant qu’il risque de fournir à l’Iran “un inventaire des matières nucléaires” qui pourrait servir d’arme. “Nous devons y aller. Nous devons vérifier “ a-t-il ajouté, appelant à de nouvelles inspections.

Dans un communiqué jeudi, le ministère iranien des Affaires étrangères a réitéré qu’il était prêt à revenir au pacte nucléaire, mais a cité une “Longue liste de violations flagrantes” de l’accord entre les États-Unis et l’Union européenne. Le ministère a exhorté Washington et ses alliés à lever les sanctions existantes contre l’Iran et à abandonner toute “irréaliste et mal calculé” demandes, notant qu’un projet d’accord a déjà été préparé après des mois de négociations délicates à Vienne, en Autriche. Cependant, les responsables n’ont fait aucun commentaire sur la prochaine visite de l’AIEA, se contentant de dire que les tentatives occidentales de “politiser” le JCPOA serait “perturber la coopération technique” avec l’org.