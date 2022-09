L’organe de surveillance atomique de l’ONU demande une zone de sécurité autour de la centrale nucléaire ukrainienne

L’agence de surveillance atomique de l’ONU a exhorté mardi la Russie et l’Ukraine à établir une “zone de protection et de sûreté nucléaire” autour de la centrale électrique de Zaporizhzhia, alors que les combats craignent de plus en plus que les combats ne déclenchent une catastrophe dans un pays toujours hanté par la catastrophe de Tchernobyl.

Dans un rapport faisant suite à une visite d’experts de l’agence la semaine dernière, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a déclaré que “les bombardements sur le site et dans ses environs doivent être arrêtés immédiatement pour éviter tout autre dommage à l’usine et aux installations associées, pour la sécurité du personnel d’exploitation et de maintenir l’intégrité physique pour soutenir une exploitation sûre et sécurisée. »

“Cela nécessite l’accord de toutes les parties concernées pour l’établissement d’une zone de sécurité et de sûreté nucléaire autour du ZNPP”, a-t-il déclaré.

Le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, qui dirigeait l’équipe d’inspection la semaine dernière, devait informer le Conseil de sécurité de l’ONU plus tard mardi de ses conclusions.

Les bombardements se sont poursuivis mardi autour de la plus grande centrale nucléaire d’Europe, un jour après qu’elle a de nouveau été déconnectée du réseau électrique ukrainien et placée dans la position précaire de compter sur sa propre énergie pour faire fonctionner ses systèmes de sécurité.

Les responsables russes ont accusé les forces ukrainiennes d’avoir bombardé Enerhodar, la ville où se trouve l’usine, tandis que les Ukrainiens ont déclaré que les forces du Kremlin avaient attaqué la ville de Nikopol, de l’autre côté du Dniepr depuis la centrale électrique.

Le maire ukrainien d’Enerhodar, Dmytro Orlov, a signalé une puissante explosion dans la ville vers midi. L’explosion a laissé la ville de 53 000 habitants coupée de son approvisionnement en électricité et en eau. La cause de l’explosion n’était pas immédiatement claire.

Les dirigeants mondiaux ont appelé à la démilitarisation de l’usine, qui est occupée par les forces russes depuis les premiers jours de la guerre mais qui est dirigée par des ingénieurs ukrainiens.

Deux inspecteurs de la mission de l’AIEA sont restés à l’usine, une décision saluée par le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak.

“Il y a maintenant des troupes russes qui ne comprennent pas ce qui se passe, n’évaluent pas correctement les risques”, a déclaré Podolyak. “Il y a un certain nombre de nos travailleurs là-bas, qui ont besoin d’une sorte de protection, des gens de la communauté internationale qui se tiennent à leurs côtés et disent (aux troupes russes) : ‘Ne touchez pas ces gens, laissez-les travailler.'”

“Toute réparation est impossible à ce stade”

Munitions sur le site de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia le 1er septembre. (Service de presse du ministère russe de la Défense/Associated Press)

Lundi, l’AIEA a déclaré que les autorités ukrainiennes avaient signalé que la dernière ligne de transmission de l’usine la reliant au réseau électrique national avait été déconnectée pour permettre aux travailleurs d’éteindre un incendie causé par des bombardements.

Le ministre ukrainien de l’Énergie, Herman Halushchenko, a déclaré à la télévision ukrainienne : “Toute réparation est impossible à ce stade – il y a des hostilités en cours autour de la centrale”.

Dans l’intervalle, le seul réacteur opérationnel restant de la centrale “produira l’énergie dont la centrale a besoin pour sa sécurité et d’autres fonctions”, a déclaré l’AIEA. La centrale s’appuie normalement sur une alimentation extérieure pour faire fonctionner les systèmes de refroidissement critiques de ses réacteurs et de son combustible usé et éviter une fusion.

Mycle Schneider, un analyste indépendant au Canada sur l’énergie nucléaire, a déclaré que cela signifie que la centrale fonctionnait probablement en “mode îlot”, ou produisait de l’électricité uniquement pour ses propres opérations.

“Le mode îlot est un moyen très fragile, instable et peu fiable de fournir une alimentation électrique continue à une centrale nucléaire”, a déclaré Schneider.

Les experts disent que les réacteurs de Zaporizhzhia sont conçus pour résister aux catastrophes naturelles et même aux accidents d’avion, mais les combats imprévisibles ont menacé à plusieurs reprises de perturber les systèmes de refroidissement. L’Ukraine en 1986 a été le site du pire accident nucléaire au monde, l’explosion de Tchernobyl.

Une chambre dans un bâtiment scolaire délabré, dans la ville déserte de Pripyat, à environ trois kilomètres de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine, le 5 avril 2017. L’Ukraine en 1986 a été le site du pire accident nucléaire au monde, l’explosion de Tchernobyl . (Efrem Lukatsky/Associated Press)

Les services de renseignement ukrainiens ont rapporté que les habitants d’Enerhodar fuyaient la ville par peur. La vice-première ministre ukrainienne Iryna Vereshchuk a déclaré que la Russie devrait organiser des couloirs sûrs pour les femmes et les enfants vivant à proximité.

“Les gens en masse nous demandent de l’aide. Ils essaient de partir vers le territoire dangereux, mais il n’y a pas de couloirs”, a déclaré Vereshchuk à la télévision ukrainienne.

Pendant ce temps, des coups de feu et des explosions ont été entendus dans l’après-midi dans la ville de Berdyansk, occupée par la Russie, dans le sud-est de l’Ukraine, les médias publics russes rapportant que la voiture du “commandant de la ville” installé par le Kremlin avait explosé. L’agence de presse RIA Novosti a déclaré que le responsable, Artem Bardin, était dans un état grave et qu’une fusillade a suivi la tentative d’assassinat.

L’agence de presse a cité des responsables locaux soutenus par la Russie disant qu’ils avaient lancé une chasse à l’homme pour les “saboteurs ukrainiens” responsables.

Dans la région sud de Kherson, occupée par les Russes depuis le début de la guerre, les forces ukrainiennes poursuivent leur contre-offensive. Un pont flottant a explosé dans la nuit et un centre de commandement a été touché, ainsi que deux points de contrôle, ont indiqué les autorités ukrainiennes.