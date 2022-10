Loretta Lynn se souvient de l’hommage touchant de Dolly Parton, Taylor Swift et Keith Urban

Près d’un mois après la mort de la légende country Loretta Lynn, la “fille du mineur de charbon” a été correctement commémorée dans une célébration non seulement de sa vie mais aussi de sa musique.

Dimanche, CMT et Sandbox Productions, aux côtés de la famille de Lynn, se sont réunis aux côtés des plus grands noms de l’industrie, tels que Little Big Town, Tim McGraw et Martina McBride pour le “Coal Miner’s Daughter: A Celebration of the Life & Music of Loretta Lynn” qui s’est tenu à la Grand Ole Opry House dans le Tennessee.

Animée par l’amie de la famille Jenna Bush Hager, la spéciale était un hommage à l’héritage musical de Lynn et à tous ceux qu’elle a touchés tout au long de sa carrière.

Plusieurs artistes ou groupes individuels ont rendu hommage à Lynn en chantant ses chansons sur scène.

LORETTA LYNN, ICÔNE DE LA MUSIQUE COUNTRY, MORT À 90 ANS

Pour ouvrir le spectacle, Wynonna Judd et Larry Strickland, ainsi que West Hampton, Reggie Smith et Adam Crabb du Gaither Vocal Band, ont interprété “How Great Thou Art”. La performance émouvante s’est terminée par la première standing ovation de la soirée.

Amanda Shires, Natalie Hemby et Brandi Carlile de Highwomen, accompagnées de Brittney Spencer, ont chanté “Coal Miners Daughter”.

Parmi la belle série de photos du regretté musicien, Little Big Town a interprété “Let Her Fly”.

Keith Urban est monté sur scène pour interpréter son interprétation de “You’re Looking at Country”. Avant de chanter, il a joué un message vocal que Lynn avait laissé, invitant Urban à sa fête d’anniversaire.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Urban a également été photographié dans les coulisses aux côtés de Darius Rucker et Tim McGraw.

Plusieurs autres moments touchants se sont produits tout au long de la nuit, notamment la petite-fille de Lynn, Tayla, et sa fille, Patsy, se souvenant de l’impact que leur matriarche a laissé sur le monde.

Plusieurs dames célèbres ont discuté de l’impact de Lynn sur les femmes de l’industrie, Taylor Swift affirmant que «l’honnêteté véridique et intrépide» de Lynn dans son écriture était très influente. McBride a déclaré que “les femmes de la musique country ne pourraient pas être là où nous en sommes aujourd’hui sans Loretta Lynn”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Sa chère amie Dolly Parton a dit de Loretta : “[She] était le meilleur ami que l’on puisse avoir.”

CMT diffusera à nouveau l’émission spéciale le 2 novembre à 20h / 7h et le 6 novembre à 11h / 10h.