Loretta Lynn rend hommage à Dolly Parton et à d’autres célébrités

L’amour pour Loretta Lynn a coulé librement mardi après l’annonce de sa mort à l’âge de 90 ans.

Lynn a été pleurée sur les réseaux sociaux par des amis et des fans qui admiraient la femme pionnière de la musique country, dont l’histoire a été racontée dans le film de 1980 “Coal Miner’s Daughter”.

Une autre légende du genre, Dolly Parton, a publié une déclaration sur les réseaux sociaux, qui commençait par : “Je suis vraiment désolée d’entendre parler de ma sœur, l’amie Loretta.”

“Nous avons été comme des sœurs toutes les années où nous avons été à Nashville et elle était un être humain merveilleux, un talent merveilleux, avait des millions de fans et je suis l’une d’entre elles”, a écrit Parton. “Elle me manque énormément, comme nous le ferons tous. Puisse-t-elle reposer en paix.”

La chanteuse Martina McBride a publié sur son compte Instagram vérifié une photo de retour d’elle et de Lynn.

“C’est tellement difficile d’avoir l’impression d’avoir les bons mots. J’entends Loretta dire” Prends ton temps chérie “”, a écrit McBride dans la légende. “Nous l’aimions tous tellement. Il n’y en aura jamais d’autre comme elle. Je suis tellement reconnaissante d’avoir pu la connaître, de passer du temps avec elle, de rire avec elle… J’étais toujours un peu étonné quand elle m’appelait moi son amie.”

L’auteure-compositrice légendaire Carole King a tweeté une photo de Lynn souriant au piano, en écrivant : “Elle était une source d’inspiration. RIP Loretta Lynn.”

La chanteuse country Kacey Musgraves est restée brève, tweetant simplement “Loretta” avec un emoji au cœur brisé.