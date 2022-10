Loretta Lynn pleurée par George Strait, Carrie Underwood, LeAnn Rimes et d’autres stars : “Elle est irremplaçable”

George Strait, LeAnn Rimes, Dolly Parton, Reba McEntire, Carrie Underwood et d’autres célébrités pleurent l’icône de la musique country, Loretta Lynn, décédée à 90 ans.

“Notre précieuse maman, Loretta Lynn, est décédée paisiblement ce matin, le 4 octobre, dans son sommeil à la maison dans son ranch bien-aimé à Hurricane Mills”, a déclaré la famille dans un communiqué partagé avec Fox News Digital. Ils ont demandé la confidentialité pendant leur deuil et ont déclaré qu’un mémorial serait annoncé plus tard.

Tout au long de la carrière de Lynn, qui a duré 60 ans, elle a remporté tous les prix de musique connus des musiciens et a été intronisée au County Music Hall of Fame en 1988.

Voici un aperçu de la façon dont les stars se souviennent de la star de la musique country.

Dolly Parton

Dolly Parton et Lynn sont amies depuis des décennies. Parton s’est rendu sur Instagram après l’annonce de la mort de Lynn pour partager un doux sentiment à propos de la défunte star.

“Vraiment désolé d’entendre parler de ma sœur, mon amie Loretta”, a écrit Parton sur Instagram. “Nous avons toutes été comme des sœurs toutes les années où nous avons été à Nashville et elle était un être humain merveilleux, un talent merveilleux, avait des millions de fans et j’en fais partie. Elle me manque beaucoup, comme nous le ferons tous. May elle repose en paix.”

Reba McEntire

Reba McEntire a rendu hommage à Lynn dans une publication Instagram mardi.

“Maman et Loretta Lynn avaient quatre ans d’écart, maman étant la plus âgée. Elles m’ont toujours beaucoup rappelé l’une l’autre. Des femmes fortes, qui aimaient leurs enfants et étaient farouchement fidèles”, a noté McEntire sur sa publication Instagram.

La mère de McEntire, Jacqueline, est décédée à l’âge de 93 ans en mars 2020 après une bataille contre le cancer.

“Maintenant, ils sont tous les deux au paradis pour se rendre visite et parler de la façon dont ils ont été élevés, à quel point la musique country est différente de ce qu’elle était quand ils étaient jeunes. Ça me fait du bien que maman soit la première pour qu’elle puisse accueillir Loretta dans le cris du ciel !”

En 2021, l’actrice de “Big Sky” a collaboré sur une chanson avec Lynn et Carrie Underwood intitulée “Still Woman Enough”, une référence à la chanson emblématique du Country Music Hall of Famer, “You Ain’t Woman Enough”.

“J’ai toujours aimé et j’aimerai toujours Loretta. Elle a toujours été si gentille avec moi. J’apprécie vraiment qu’elle ait ouvert la route difficile et semée d’embûches pour nous toutes, les chanteuses.”

Détroit de George

George Strait s’est rendu sur Twitter mardi pour honorer la “femme incroyable” qu’était Lynn.

“Nous allons certainement manquer Loretta Lynn”, a commencé Strait. “Quelle femme incroyable et incroyablement talentueuse. Très reconnaissante qu’elle ait partagé cela avec nous tous les fans. Que Dieu bénisse toute la famille. Repose en paix Loretta. À plus tard. — gs.”

Son message sur Twitter comprenait une image du duo, avec Lynn regardant Strait, souriant alors qu’elle posait sa tête sur son épaule.

Carrie Underwood

Carrie Underwood a partagé une histoire sur la première fois qu’elle a rencontré Lynn.

“La première fois que j’ai rencontré Loretta Lynn, c’était au Grand Ole Opry au début de ma carrière”, se souvient Underwood. “Je discutais dans le coin avec un autre artiste et quelqu’un a marché derrière moi et m’a frappé à l’arrière ! Je me suis retourné et elle était là… dans une grande robe scintillante… en riant alors qu’elle continuait à marcher dans le couloir à ce qu’elle avait vient de faire…

“C’est l’une de mes histoires préférées à raconter”, a-t-elle poursuivi. “Je pense que cela résume assez bien sa personnalité. C’était un petit pistolet acariâtre… amical et doux… n’ayant jamais peur d’être elle-même et de dire ce qu’elle pensait.”

“Au fil des ans, j’ai eu l’honneur de chanter pour elle… et aussi avec elle… dans certains des moments les plus spéciaux de ma carrière”, a ajouté Underwood. “Elle est irremplaçable. Elle nous manquera énormément… mais son héritage perdure chez ceux d’entre nous qu’elle a influencés.”

Elle a conclu : “Je suis vraiment reconnaissante d’avoir connu une femme et une artiste aussi incroyable. Merci, Loretta, de nous avoir montré comment c’est fait. Puissiez-vous reposer en paix dans les bras de Jésus et ajouter votre voix céleste au chœur des anges. Je vous aime!”

Stella Parton

La sœur de Dolly Parton, Stella Parton, s’est rendue sur Twitter pour pleurer la défunte star.

“Mon cœur est brisé à l’annonce du décès de ma douce amie Loretta Lynn. Je me souviendrai de toutes les douces visites et rires que nous avons partagés. RIP sweet Angel”, a-t-elle écrit à côté d’une image des deux.

Sissy Spacek

L’actrice et chanteuse Sissy Spacek a partagé une déclaration avec Fox News Digital après l’annonce de la mort de Loretta Lynn.

“Aujourd’hui est un jour triste”, a commencé la déclaration de Spacek. “Le monde a perdu un être humain magnifique. Loretta Lynn était une grande artiste, une pionnière de la musique country forte et résiliente et une amie précieuse. J’ai le cœur brisé. J’envoie mes plus sincères condoléances à sa merveilleuse famille, à ses amis et à ses fidèles fans. “

Travis Tritt

Travis Tritt, chanteur et auteur-compositeur de musique country, a tweeté son propre message commémoratif.

“Tellement triste d’apprendre le décès de Loretta Lynn”, a commencé son tweet. “Elle a toujours été une source d’inspiration pour ceux d’entre nous qui ont grandi en écoutant et en aimant la vraie musique country. Sa gentillesse, sa force et son dévouement à la musique country et à ses fans nous manqueront profondément. Ils ne les font plus comme elle.”

Dans son article hommage, Tritt a inclus une vieille image de lui-même jouant aux côtés de Lynn.

LeAnn Rimes

LeAnn Rimes a rejoint le grand nombre de célébrités honorant Loretta Lynn.

“Oh, douce loretta lynn…” Rimes a commencé sur Twitter. “quelle vie ! quelle icône ! quelle pionnière ! quelle belle âme ! puisse-t-elle reposer en paix avec les anges. mon cœur est avec sa famille et ses amis.”

“loretta lynn a ouvert la voie à tant d’entre nous, les femmes de la musique country. quel héritage elle laisse derrière elle”, a-t-elle ajouté dans un tweet de suivi.

Charlie Daniels Jr.

Charlie Daniels Jr., qui est le fils de la star country qui partage le même nom, et la veuve de Charlie Daniel, Hazel, ont partagé à quel point Lynn était compatissante lorsqu’elle a rendu hommage après la mort de Charlie Daniels en juillet 2020.

“Maman et moi sommes attristés d’apprendre la perte d’une véritable légende, Loretta Lynn”, a écrit le duo mère-fils. “Quand papa est décédé, elle a dit que le pays ne serait plus jamais le même sans papa. Ce ne sera certainement pas pareil sans la fille du mineur. Repose en paix.”

Caroline King

Caroline King s’est rendue sur Twitter pour appeler Loretta Lynn une “inspiration” alors qu’elle partageait une image de l’icône de la musique décédée.

“Elle était une source d’inspiration”, a commencé King. “RIP Loretta Lynn”, a-t-elle écrit en ajoutant un cœur rouge.

Tom Wopat

L’acteur Tom Wopat a partagé ses condoléances avec la famille de Lynn sur Twitter tout en la qualifiant de “personne merveilleuse et elle nous manquera beaucoup”.

“Tom et le Wopat Webcrew présentent nos condoléances à la famille, aux amis et aux fans de Loretta Lynn. C’était une personne merveilleuse et elle nous manquera beaucoup”, lit-on dans sa déclaration complète.

Kacey Musgraves

Kacey Musgraves, qui appelait autrefois Loretta Lynn et Dolly Parton ses inspirations, s’est rendue sur Twitter mardi pour reconnaître le décès de Lynn.

Elle a gardé son hommage bref en écrivant “Loretta” avec un emoji au cœur brisé.

Andy Cohen

Andy Cohen, animateur de “Watch What Happens Live”, s’est rendu sur Twitter pour se souvenir avec émotion d’avoir Lynn comme invitée dans son émission en 2016.

“RIP #LorettaLynn – la reine du country”, a écrit Cohen. “C’était un honneur total de l’avoir sur #WWHL il y a des années. Quelle icône et quelle personne adorable.”