Lorenzo Musetti sert un régal italien à la United Cup, Madison Keys devance les États-Unis

L’étoile montante italienne Lorenzo Musetti a réalisé une démonstration presque parfaite de service pour faire exploser le Polonais Daniel Michalski hors du terrain lors du match d’ouverture de la finale de la United Cup City à Brisbane mercredi.

Musetti n’a perdu que trois points au service pendant tout le match alors qu’il s’imposait 6-1, 6-1 en seulement 57 minutes pour donner l’avantage à l’Italie 1-0 dans la finale au meilleur des cinq matchs.

Les vainqueurs des finales municipales de Brisbane, Sydney et Perth accèdent aux demi-finales du tournoi inaugural par équipes mixtes avec le finaliste perdant le plus performant.

Musetti, 20 ans, qui a atteint la 23e place mondiale en 2022, avait beaucoup trop de puissance de feu pour son adversaire, faisant exploser 17 vainqueurs devant Michalski, 260e.

“J’étais tellement concentré aujourd’hui sur le match et le service était vraiment bon”, a-t-il déclaré.

“Mais à chaque tir, j’ai eu une bonne sensation pour le ballon, donc je pense que j’ai joué le meilleur match jusqu’à présent.”

La Pologne cherchera à riposter rapidement lorsque la numéro un mondiale Iga Swiatek affrontera Martina Trevisan, qui a disputé les demi-finales de Roland-Garros l’an dernier.

À Sydney, Madison Keys a placé les États-Unis devant la Grande-Bretagne de manière contrastée.

La numéro 11 mondiale Keys a perdu le premier set face à Katie Swan avant de riposter pour remporter un match exténuant 2-6, 6-3, 6-4 en 2h18.

La Grande-Bretagne a servi de fleuret fantastique pour les outsiders à la United Cup, alors qu’elle a remporté des victoires bouleversées contre l’Australie et l’Espagne en phase de groupes. Swan semblait désireuse de poursuivre la tendance, alors qu’elle remportait le premier set 2-6.

Mais l’Américain a rapidement rebondi pour prendre le deuxième set mais n’a pas pu conserver une avance précoce dans le jeu décisif. Swan est revenu à 3-3 dans le troisième set sur une double faute de l’Américain.

Keys a ensuite montré son expérience à la fin. Elle a joué un match de retour discipliné et patient pour briser Swan à 5-4 et a servi la victoire après deux heures et 18 minutes.

“En fait, je me suis entraîné avec Katie quelques jours avant le tournoi et j’ai dit à mon entraîneur qu’elle jouait un tennis absolument génial”, a déclaré Keys.

“Je savais donc que je devais bien jouer et je pense qu’elle a joué un premier set phénoménal et je savais que je devais élever mon niveau.”

Taylor Fritz affrontera ensuite Cameron Norrie pour tenter de mettre les Américains devant 2-0.

La Grèce de Stefanos Tsitsipas affrontera la Croatie à Perth plus tard mercredi.

(Avec les contributions des agences)

