Après avoir provoqué le bruit hilarant, la maman de trois enfants est apparue sur E! Pop du jour à partager sur le moment des médias sociaux.

« En fin de compte, c’était une controverse que je n’avais pas réalisé que j’avais lancée dans l’univers! » Kelly a déclaré dans l’épisode du 23 octobre. « Parce que je viens de mettre un tas de photos que je trouvais mignonnes. J’étais comme ‘Oh, elles sont toutes super.' »

Elle a ajouté: « C’était comme un souvenir d’Halloween [post], alors c’était comme, mes enfants étaient petits, bla, bla, bla, et j’étais comme, ‘Oh, Bruce et Mark! Je me souviens quand ils étaient des CHiP. Qui savait que je n’étais pas… tu sais… écoute, je suis mariée avec lui! «