L’Oregon va sévir contre les cultivateurs de pots illégaux en tenant les propriétaires fonciers responsables

SALEM, Oregon (AP) – L’Oregon est depuis longtemps connu comme la Mecque de la marijuana de haute qualité, mais cette réputation s’accompagne d’un inconvénient : des producteurs illégaux qui offrent d’énormes sommes d’argent pour louer ou acheter des terres, puis laissent derrière eux la pollution, des ordures et une nappe phréatique vidangée.

Maintenant, un projet de loi adopté par la législature de l’Oregon cherche à résoudre ce problème en rendant les propriétaires fonciers eux-mêmes responsables des conséquences. Le projet de loi interdit également l’utilisation des rivières ou des eaux souterraines sur le site illégal, ainsi que la saisie des papiers d’identité des travailleurs migrants qui s’occupent des plantes ou la menace de les signaler pour expulsion.

En vertu du projet de loi, les gouvernements locaux sont autorisés à déposer une réclamation de privilège contre les biens utilisés pour la marijuana illicite, si le propriétaire ne paie pas pour le nettoyage.

Un responsable de l’agence de réglementation du cannabis et de l’alcool de l’État a déclaré que le sud de l’Oregon est à la marijuana ce que Bordeaux est au vin. Mais l’État est confronté à des défis sur deux fronts : l’industrie réglementée a une surabondance de produits qui a réduit les prix et les marges bénéficiaires, et il y a eu une énorme croissance des fermes de pots illégales opérant sous le couvert de la culture du chanvre, qui est devenue légale à l’échelle nationale en 2018.

Après avoir adopté le Sénat et la Chambre, le président de la Chambre, Dan Rayfield, a signé la mesure mercredi, malgré les objections de certains républicains. La gouverneure démocrate Tina Kotek devrait le signer la semaine prochaine.

« Ce n’est qu’une attaque contre les droits de propriété ici dans l’État de l’Oregon », a déclaré le sénateur du GOP Dennis Linthicum au Sénat.

Mais le sénateur Jeff Golden, d’Ashland, a déclaré que les propriétaires devraient savoir que quelque chose ne va pas lorsqu’ils sont « approchés au début de la saison de croissance avec des demandes de location de leur propriété pour des dizaines, parfois des centaines de milliers de dollars pour une seule année ».

Des témoins ont décrit des sacs à dos contenant des milliers de dollars en espèces remis aux propriétaires fonciers et recevant de nombreuses offres d’achat.

« Nous payons CASH et offrons une fermeture rapide », indique une lettre reçue par un propriétaire foncier l’année dernière, l’une des trois offres.

Le shérif du comté de Jackson, Nathan Sickler, a déclaré aux législateurs qu’après une descente de police dans des fermes de pots illégales, ni les propriétaires fonciers ni les suspects ne font d’efforts pour retirer les serres construites à bas prix, connues sous le nom de « maisons à arceau », les latrines et autres débris, y compris les plastiques et les produits chimiques.

« Franchement, c’est une horreur pour notre communauté, sans aucun moyen d’y faire face », a déclaré Sickler.

Il y a environ deux ans, les conditions de croissance idéales ont commencé à attirer des gangs criminels du Mexique, de Russie et d’autres pays, a indiqué la police. Des milliers de maisons en cercle ont surgi et la police a été débordée, ne clouant qu’une fraction des sites. Les travailleurs de ces fermes vivent souvent dans des conditions sordides et utilisent des latrines ouvertes, et ils sont parfois escroqués sur leur salaire.

En raison des descentes de police persistantes, qui ont rapporté plus de 100 tonnes de marijuana illégale dans tout l’État l’année dernière, les sites de culture sont devenus plus petits et plus dispersés. Par exemple, jeudi, les adjoints du shérif du comté de Josephine et d’autres officiers ont fait une descente dans une propriété à Cave Junction et détruit environ 2 000 plants de marijuana et 100 livres de marijuana transformée.

Les propriétaires fonciers qui ont été intimidés et ont subi des dommages environnementaux à cause de sites de culture illégaux applaudissent le projet de loi.

« Au moins, la plupart des propriétaires fonciers savaient que ce qu’ils faisaient était mal. Je crois que cette mesure aidera à endiguer la marée », a déclaré Jack Dwyer, qui a une maison près de la communauté de Selma. En 2021, Dwyer a déclaré qu’un grand site de culture illégal à proximité avait siphonné toute l’eau d’un ruisseau qui traverse sa propriété, l’amenant à s’assécher.

Christopher Hall, qui s’efforce d’impliquer le public dans la gestion de l’eau, a déclaré que le projet de loi montre que les responsables de l’Oregon comprennent le problème des opérations de cannabis illicite à grande échelle et sont déterminés à le résoudre.

Les sites illicites « non seulement transforment les ruisseaux en routes de gravier, mais conduisent également à de graves violations des droits de l’homme et au déversement de déchets, d’eaux usées, de produits chimiques et d’autres déchets dans des fossés, des zones riveraines et des ruisseaux », a-t-il déclaré.

Le Sénat a approuvé la mesure avant que les sénateurs du GOP ne commencent un débrayage le 3 mai au sujet des mesures démocrates sur l’avortement, les soins affirmant le genre et la sécurité des armes à feu. La Chambre a adopté le projet de loi sur la marijuana par un vote de 53 contre 3 le 31 mai. Le projet de loi ira maintenant à Kotek pour être promulgué, avec effet immédiat.

« Le gouverneur soutient la répression des opérations illégales de cannabis qui sévissent dans le sud de l’Oregon », a déclaré Elisabeth Shepard, porte-parole de Kotek.

Andrew Selsky, l’Associated Press