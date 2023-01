L’Oregon travaille à l’installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques – Shaw Local

OREGON – Les responsables de la ville de l’Oregon prennent des mesures pour ajouter une borne de recharge pour véhicules électriques au parking municipal de Fifth Street.

L’installation de l’infrastructure nécessaire – y compris un compteur d’électricité, un conduit et un câble électrique – et une étude de site sont les étapes en cours, a déclaré l’administrateur municipal Darin DeHaan. Les installateurs effectueront probablement également des travaux sur les trottoirs pour garantir l’accès au site afin de répondre aux exigences de l’Americans with Disabilities Act, et viseront à laisser l’accès pour les événements Autumn on Parade, a-t-il déclaré.

“C’est plus que simplement enfoncer cette chose”, a déclaré DeHaan. “Nous essayons de prendre en compte toutes ces choses.”

Le 13 décembre, les membres du conseil municipal ont voté à l’unanimité en faveur d’un contrat de sept ans avec Blink Charging, une société basée en Floride qui fabrique, possède, exploite et fournit des équipements et des services de recharge pour véhicules électriques.

Le contrat avec Blink est un “hybride”, où Blink fournit l’équipement de recharge des véhicules électriques et la ville fournit l’infrastructure, a déclaré DeHaan.

“Alors c’est un partage des coûts”, a-t-il dit. “Nous payons des frais d’utilisation de 18 $, puis nous obtenons une répartition 60-40 de toute charge au-delà de leur facture d’électricité.”

La ville obtiendrait 40% des revenus de la borne de recharge, selon le contrat de la ville avec Blink.

Shaw Media a obtenu une copie du contrat de la ville sur demande. La station de charge est un chargeur de niveau 2 capable de fournir jusqu’à 65 miles de charge en une heure et permettra de recharger jusqu’à deux véhicules à la fois.

“Le niveau 2, ce n’est pas la charge la plus rapide, mais c’est un moyen abordable de commencer”, a déclaré DeHaan. Il a ajouté que, pendant qu’un véhicule est en charge, les gens pouvaient visiter le musée ou le Colisée.

Selon le département américain des Transports, l’équipement de charge des véhicules électriques est disponible à trois vitesses : niveau 1, niveau 2 et charge rapide à courant continu (DCFC).

Les chargeurs de niveau 1 peuvent prendre 40 à 50 heures pour charger un véhicule électrique à vide et cinq à six heures pour charger un véhicule hybride à vide, indique le site Web du DOT. L’équipement de niveau 2 peut recharger complètement un véhicule électrique à vide en quatre à 10 heures et un véhicule hybride à vide en une à deux heures.

L’équipement DCFC “permet une recharge rapide le long des couloirs à fort trafic dans les stations installées” et peut recharger un VE en 20 à 60 minutes, selon le site Web du DOT. La plupart des véhicules hybrides ne fonctionnent pas avec les DCFC.

Le commissaire de la ville, Tim Krug, a demandé pourquoi ils n’installaient pas d’équipement DCFC. DeHaan a expliqué que c’était une question de coût.

“Le plus difficile est que nous n’avons pas d’ensemble de données”, a déclaré DeHaan. “Donc, quand je travaille avec Blink, Blink dit:” Eh bien, combien y a-t-il de véhicules électriques ici? À quelle fréquence sont-ils utilisés ? … Nous n’avons tout simplement pas encore une bonne idée de ce que nous avons pour les véhicules.

Selon le site Web du secrétaire d’État de l’Illinois, il y avait 35 504 véhicules électriques dans l’État et 53 véhicules électriques dans le comté d’Ogle au 15 novembre 2021. Au 15 novembre 2022, il y avait 55 333 véhicules électriques dans l’Illinois et 77 dans le comté d’Ogle. Ces totaux n’incluent pas les véhicules hybrides.

Les registres de l’État des véhicules électriques par comté remontent à novembre 2017 ; à ce moment-là, il y avait 8 031 véhicules électriques dans l’État et trois dans le comté d’Ogle.

“Quelque chose vaut mieux que rien”, a déclaré Krug. “C’est une bonne façon de compléter. Les gens arrivent, ils peuvent recharger leurs véhicules, sans chercher une charge complète.

DeHaan a rencontré un ingénieur électricien le 20 janvier et a passé en revue les options de la ville sur la façon d’alimenter le site en électricité.

“Une fois que l’ingénieur revient avec l’étendue des travaux, nous chercherons alors un électricien pour terminer les travaux”, a-t-il déclaré. “Une fois que nous aurons alimenté l’emplacement, Blink entrera et installera la station.”

Il semble que le conduit puisse être percé en place, de sorte que le bitume ne devrait pas avoir besoin d’être travaillé, a noté DeHaan. Le compteur existant repose sur une ancienne charpente en contreplaqué ; ce sera à refaire.

Prix ​​de la recharge de VE

Les taux de charge varient d’un endroit à l’autre et dépendent du type d’équipement de charge ainsi que du véhicule chargé, selon une FAQ sur BlinkCharging.com. Les utilisateurs doivent se référer au manuel du propriétaire pour connaître la taille de la batterie et les vitesses de charge afin de déterminer les coûts de charge, indique la FAQ.

“Les tarifs de charge de nos stations sont indiqués sur les chargeurs”, lit-on dans la FAQ. “Les tarifs de charge sont également affichés sur l’application mobile Blink Charging lorsque vous sélectionnez une station de charge.”

Il n’est pas vraiment possible de connaître le coût exact d’une charge jusqu’à ce que vous facturiez, a déclaré DeHaan. Les tarifs fluctuent de la même manière que les prix de l’essence, a-t-il déclaré.

“Le marché ajuste les taux”, a déclaré DeHaan. “Si Blink voit que personne ne l’utilise parce que ses tarifs sont trop élevés, pourquoi le feraient-ils ?”

Il existe plusieurs applications téléphoniques que les gens peuvent utiliser pour trouver des bornes de recharge pour véhicules électriques et voir le coût actuel de recharge à cette borne, a noté DeHaan.

DeHaan a déclaré que si les tarifs de facturation devenaient un problème, la ville pourrait être disposée à ajuster le pourcentage de revenus qu’elle reçoit afin que le coût puisse être réduit.

“Nous n’envisageons pas cela pour gagner de l’argent”, a-t-il déclaré.

Les représentants de Blink n’ont pas retourné les demandes de Shaw Media pour des commentaires ou des éclaircissements supplémentaires sur les prix.