L’Oregon se hisse au premier rang du Top 25 AP ; la Géorgie au n°2 ; Texas à 5 ans

L’Oregon est devenu la quatrième équipe cette saison à occuper la première place du classement du football universitaire d’Associated Press, accédant à la première place dimanche pour la première fois en 12 ans après la défaite du Texas à domicile contre la Géorgie.

Vanderbilt a fait sa première apparition depuis la saison 2013, au 25e rang, et le champion national en titre du Michigan s’est brouillé après une deuxième défaite consécutive qui l’a ramené à 4-3.

L’Oregon, invaincu, a suivi sa victoire d’un point à domicile contre l’Ohio State avec son premier blanchissage sur la route en 32 ans, une déroute 35-0 de Purdue, et a reçu 59 des 61 votes de première place.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

La Géorgie, qui a remporté trois matchs consécutifs depuis sa défaite contre l’Alabama, a fait un bond de trois places au n°2 grâce à sa victoire 30-15 contre l’ancien n°1 du Texas. Les Bulldogs ont obtenu les deux autres votes pour la première place.

Le n°3 de Penn State et le n°4 de l’Ohio State étaient inactifs samedi et ont conservé leur place. Le Texas a chuté au n ° 5 après que la Géorgie ait maintenu les Longhorns à 28 points sous leur moyenne de score.

Miami s’est imposé dans un match sauvage à Louisville et est resté n°6, et le Tennessee a grimpé de quatre places au n°7 après sa victoire contre l’Alabama. LSU, Clemson et Iowa State complètent le top 10.

Aucune équipe cette saison n’a occupé la première place pendant plus de trois semaines consécutives. La Géorgie est en tête du classement lors de la pré-saison, mais une victoire d’un point contre le Kentucky, non classé, au cours de la troisième semaine, a fait sortir les Bulldogs. Le Texas a pris le relais pendant deux semaines puis a cédé la place à l’Alabama suite à la victoire du Crimson Tide sur la Géorgie.

Presse associée Top 25 Votes de première place entre parenthèses Équipe Rec. 1. Orégon (59) 7-0 2. Géorgie (2) 6-1 3. État de Penn 6-0 4. État de l’Ohio 5-1 5.Texas 6-1 6.Miami 7-0 7. Tennessee 6-1 8. LSU 6-1 9. Clemson 6-1 10. État de l’Iowa 7-0 11. BYU 7-0 12. Notre-Dame 6-1 13. Indiana 7-0 14. Texas A&M 6-1 15.Alabama 5-2 16. État du Kansas 6-1 17. État de Boise 5-1 18. Ole Miss 5-2 19.Pittsburgh 6-0 20.Illinois 6-1 21. Missouri 6-1 22. SMU 6-1 23. Armée 7-0 24. Marine 6-0 25. Vanderbilt 5-2

L’Alabama a duré une semaine au n ° 1, s’énervant contre Vanderbilt après sa victoire contre la Géorgie. Cela a permis au Texas de revenir au sommet pendant deux semaines.

Chip Kelly a entraîné les seules autres équipes de l’Oregon à atteindre la première place. Les Ducks de 2012, menés par Marcus Mariota, vainqueur du trophée Heisman, ont occupé la première place pendant une semaine en novembre après un départ de 10-0 avec une défaite contre Stanford. L’équipe de 2010, qui a perdu contre Auburn lors du match pour le titre BCS, a passé six semaines au premier rang.

POINTS DE SONDAGE

C’est la première fois depuis 2012 que quatre équipes disputeront un match en tant qu’équipe n°1 au cours de la même saison. Outre l’Oregon, les autres étaient l’USC, l’Alabama et Notre Dame. Les autres saisons depuis 2000 avec quatre équipes n°1 ou plus étaient 2007 (4), 2008 (6) et 2010 (4).

La victoire 24-17 du Tennessee sur l’Alabama a produit les mouvements les plus importants du sondage. Les Volontaires sont passés du n°11 au n°7. Le Crimson Tide a perdu huit places au n°15, leur plus bas classement depuis 2010.

La défaite du Texas contre la Géorgie était la première d’une équipe n°1 à domicile contre un adversaire du top cinq depuis que Miami a battu Florida State 17-16 en 1991.

QUI EST PARTENAIRE ; QUI EST OUT

Le classement précédent de Vanderbilt était au 24e rang lors du sondage final de la saison 2013. Les Commodores, qui ont battu Ball State pour passer à 5-2, connaissent leur meilleur départ depuis leur ouverture 5-0 en 2008. C’était également la dernière fois que Vanderbilt était classé en saison régulière.

Le Michigan, qui a marqué son moins de points dans un match depuis 2014 lors de sa défaite 21-7 contre l’Illinois, avait été classé dans 54 sondages consécutifs depuis 2021.

CONFÉRENCE APPEL

SECONDE: 9 (Nos 2, 5, 7, 8, 14, 15, 18, 21, 25)

Big Ten : 5 (Nos 1, 3, 4, 13, 20)

ACC : 4 (Nos 6, 9, 19, 22)

Grand 12 : 3 (Nos 10, 11, 16)

Américain: 2 (Nos 23, 24)

Montagne Ouest : 1 (n° 17)

Indépendant: 1 (n° 12)

CLASSÉ VS. CLASSÉ

N°20 de l’Illinois au n°1 de l’Oregon : Les Illini affrontent l’équipe la mieux classée pour la première fois depuis 2007. Ils ont gagné 28-21 à Ohio State cette année-là.

N°5 Texas au n°25 Vanderbilt : Premier affrontement depuis que ces équipes se sont rencontrées 12 fois de 1899 à 1928. Les Commodores n’ont pas battu deux adversaires du Top 25 au cours de la même saison depuis 2008.

N°8 LSU au n°14 Texas A&M : C’est devenu l’une des meilleures séries de la SEC ces derniers temps. Les équipes ont partagé leurs six dernières rencontres.

N°12 Notre Dame au N°24 Marine : Ce sera la 11e fois en 97 rencontres, et la première depuis 2019, que les deux équipes sont classées lors de leur rencontre.

N°21 Missouri au n°15 Alabama : Rien n’est facile pour aucune des deux équipes cette saison. Le Crimson Tide, qui a subi deux défaites, n’a pas perdu trois matchs avant novembre depuis 2006.