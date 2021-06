L’Oregon rural rejoindrait l’Idaho dans le cadre du mouvement de longue haleine du Grand Idaho

Keaton Ems a des racines profondes dans l’Oregon, mais il travaille maintenant à l’annexion d’une vaste partie de l’État à l’Idaho.

L’Oregonien de troisième génération aime la terre qu’il appelle sa maison. Son grand-père, Victor, a été la première personne à planter des arbres de Noël à l’ouest du fleuve Mississippi et a créé une société industrielle pour d’autres producteurs d’arbres. Ems, maintenant âgé de 30 ans, deviendrait lui-même un agriculteur d’arbres de Noël et a même fait un bref passage en tant qu’éleveur de chevaux.

Mais Ems a déclaré que les dirigeants de son État étaient déconnectés de la vie quotidienne des habitants des régions rurales de l’Oregon comme lui, il a donc rejoint un mouvement croissant qui vise à séparer 21 comtés de l’Oregon et à les placer sous la gouvernance de l’Idaho.

Jusqu’à présent, sept ont voté pour adhérer, et cinq autres comtés ont collecté des signatures de pétitions pour que la proposition du mouvement soit votée.

« Personne de la vallée entre Portland et Eugene ne comprend ce qui se passe dans ces régions rurales », a déclaré Ems à USA TODAY. Cela a conduit à un « déséquilibre des pouvoirs » urbain/rural croissant, a-t-il déclaré.

Bien qu’Ems ait passé un certain temps en tant qu’analyste politique à temps partiel à l’Assemblée législative de l’Oregon, il a déclaré qu’il était consterné par ce qu’il avait vu sortir de l’organe directeur.

« Certaines des politiques qu’ils mettent en avant et qu’ils adoptent ensuite n’ont aucun avantage ou ont un fardeau indu pour ces comtés ruraux », a-t-il déclaré.

Mais le Greater Idaho Movement fait face à un chemin intimidant : sa proposition ambitieuse nécessite l’approbation des législatures de l’Oregon et de l’Idaho, suivie de l’approbation du Congrès américain.

Les efforts pour redéfinir les frontières des États ne sont pas nouveaux. Parmi les plus médiatisés : de multiples mouvements ont visé à diviser la Californie.

Cependant, Ems a déclaré que contrairement à la plupart des mouvements de sécession basés sur la côte du Pacifique, l’Oregon rural ne cherche pas à obtenir son propre statut d’État par le biais du mouvement du Grand Idaho.

« Nous sommes fiers d’être des Oregoniens », a déclaré Ems. « Nous aimons la terre sur laquelle nous vivons, et nous ne voudrions pas la quitter, prendre position ou nous ostraciser de quelque façon que ce soit. Nous voulons juste parler de problèmes plus simples, et c’est pourquoi nous pensons que l’Idaho serait une meilleure juridiction pour nos citoyens. »

Les experts disent que le mouvement est un long shot. Les organisateurs disent que cela vaut toujours le coup.

Pourquoi Idaho ?

Mike McCarter, qui est président de Citizens of Greater Idaho, a déclaré que le mouvement souhaitait simplement une représentation politique équitable, et cela se trouve plus probablement à Boise qu’à Salem.

« On parle depuis de nombreuses années de la façon dont l’est de l’Oregon et le sud de l’Oregon ressemblent plus à l’Idaho qu’au nord-ouest de l’Oregon », a déclaré McCarter. « Leurs modes de vie, leur attachement à leurs terres – ces valeurs traditionnelles des gens qui vivent dans l’espace, dans des terres ouvertes, se sentent plus alignés avec les gens de l’Idaho. »

Sandie Gilson, 53 ans, est une fervente partisane du mouvement. Elle a déclaré que l’autodétermination – la capacité de choisir sa représentation politique – est un principe fondamental du mouvement du Grand Idaho et lui donne l’espoir qu’il finira par réussir.

« Notre pays a été fondé sur le choix des gens du gouvernement qu’ils souhaitent suivre », a déclaré Gilson. « C’est le principe principal de ce qui se passe avec le mouvement. Ce sont les gens qui disent comment ils veulent être gouvernés, et c’était l’un des principes fondateurs de la Révolution américaine : que nous voulions avoir le choix de dire comment notre gouvernement nous représente. »

Joseph Lowndes, professeur de sciences politiques à l’Université de l’Oregon, a déclaré que si l’idéal de l’autodétermination peut être un concept attrayant, vivre dans une démocratie moderne implique souvent de composer avec des frontières politiques établies de longue date.

« Dans un sens abstrait, les gens devraient être représentés comme bon leur semble, mais les gens vivent dans des régimes politiques réels qu’ils n’ont pas créés eux-mêmes et vivent dans des municipalités, vivent dans des États, vivent dans des pays », a déclaré Lowndes. « En pratique, dans les démocraties, les gens ne peuvent pas simplement prendre et partir et choisir un autre gouvernement quand ils en ont envie. »

L’Oregon rural rejoindra-t-il réellement l’Idaho ?

Les experts disent presque certainement pas.

William Curtis, professeur de droit constitutionnel à l’Université de Portland, souligne que la frontière de l’Idaho en tant qu’État est définie par sa constitution, de sorte que la législature de l’Idaho devrait modifier sa constitution pour incorporer ces comtés de l’Oregon.

Alors que le Mouvement du Grand Idaho a fait des progrès dans les urnes – un tiers des comtés qu’il vise à annexer ont déjà voté en faveur de la proposition du mouvement – ​​Curtis a déclaré que ces votes recueillis n’avaient aucun pouvoir décisif pour autoriser l’annexion.

« Les votes qu’ils ont eus n’ont aucun pouvoir politique », a déclaré Curtis. « C’est presque comme les sondages. Ils indiquent simplement le soutien dans ces sept comtés qu’une majorité de personnes… veulent rejoindre.

Zachary Price, un expert en droit constitutionnel de l’Université de Californie Hastings College of Law, a déclaré que la complexité de la proposition du mouvement – ​​naviguer entre ces différents organismes gouvernementaux – constitue un obstacle à son succès.

« Je pense que le processus rend les choses assez difficiles, et je suppose qu’en général, il serait difficile de surmonter ces trois obstacles », a déclaré Price.

Les experts ne sont pas les seuls à avoir des doutes.

Le président du Sénat de l’Oregon, Peter Courtney, a déclaré que si la notion de ces comtés ruraux quittant l’État le concernait d’un point de vue émotionnel, la possibilité que le législateur accepte la proposition du mouvement est peu probable.

« Je ne pense pas que nous le ferions, mais cela ne signifie pas que nous ne devrions pas agir comme si cela n’arriverait pas, car si nous agissons comme cela, alors peut-être que nous allons vraiment nous asseoir et réfléchir vraiment très fort à cette campagne – la fracture urbaine », a déclaré Courtney dans une interview en décembre 2020 avec KATU-TV, filiale d’ABC.

Le gouverneur de l’Idaho, Brad Little, a déclaré qu’il reconnaissait les valeurs partagées entre l’Idaho et l’Oregon rural, mais la probabilité d’une annexion est mince.

« La zone locale doit l’approuver », a déclaré Little à un groupe de journalistes le mois dernier, selon Spokane Public Radio. « La législature de l’État de l’Oregon doit l’approuver ; la législature de l’État de l’Idaho doit l’approuver. Le plus gros obstacle est probablement le vote du Congrès américain. »

Les organisateurs abandonnent-ils ?

Les longues chances ne dissuadent pas les dirigeants du Mouvement du Grand Idaho, malgré les incertitudes qui les attendent.

« Déplacer la frontière pour 860 000 personnes qui traversent un processus démocratique et constitutionnel … c’est très possible », a déclaré Ems, qui est maintenant vice-président des relations gouvernementales pour les citoyens du Grand Idaho. « Et je ne serais pas ici pour vous parler aujourd’hui si cela n’allait pas de l’avant avec beaucoup de poids et de possibilités. »

Ems a déclaré qu’il est actuellement difficile de créer un dialogue avec les législateurs de l’Oregon parce que la législature est actuellement en session ; cependant, il y a « beaucoup d’événements prévus au cours de l’été et de l’automne » pour rencontrer et discuter avec ces législateurs.

Les discussions avec les législateurs de l’Idaho sont devenues une priorité, a déclaré Ems, car la législature de l’Idaho n’est actuellement pas en session. Ems a déclaré qu’il était prévu de créer un calendrier de réunions hebdomadaires avec un groupe restreint de ces législateurs, dans le but de discuter de la logistique du mouvement et de « développer des relations plus solides ».

Gilson, qui travaille également en tant que propriétaire de petite entreprise, a organisé plusieurs rassemblements pour le mouvement et fait du porte-à-porte pour recueillir des signatures de pétitions pour que la proposition du mouvement figure sur les bulletins de vote des comtés locaux. Avec son héritage profondément enchevêtré dans l’État de l’Oregon, Gilson a déclaré que rejoindre le mouvement était une position morale difficile à adopter pour elle.

« Ma famille est dans cet état depuis cinq générations, donc ce n’était pas une décision facile pour moi de le faire », a déclaré Gilson. « Mais j’ai vu le système de valeurs de ma famille disparaître au sein du gouvernement de l’Oregon, et c’est devenu inacceptable. »

Bien que le travail du Greater Idaho Movement ait consisté principalement à défendre une représentation égale pour les comtés ruraux de l’Oregon, McCarter a déclaré qu’il était ouvert à la possibilité que la proposition du mouvement ne soit pas la seule réponse aux problèmes rencontrés par les habitants des régions rurales de l’Oregon.

« Il existe peut-être une autre solution qui permet d’atteindre le même objectif … . « Peut-être qu’il y a une façon différente de diriger la législature de l’Oregon où tous les comtés ont une voix. »