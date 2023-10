Oregon 48, Rockford Christian 13 : À Rockford, les Hawks ont mis en déroute les Royal Lions, terminant leur saison régulière avec une fiche de 5-4.

Logan Weems s’est précipité 18 fois pour 127 verges et deux touchés, portant son total de saison à 1 006 verges au sol et 14 touchés au sol.

Jack Washburn a terminé 6 passes sur 10 pour 78 verges avec deux passes de touché : une de 12 verges à Josh Crandall et une de 20 verges à Griffin Marlatt. Washburn a terminé la saison régulière avec 1 048 verges par la passe.

Austin Egyed a capté deux passes pour 42 verges en tant que receveur principal.

Lucas Cole a renvoyé un coup d’envoi de 73 verges pour un touché et s’est précipité sur 43 verges en sept courses. Cooper Johnson a ajouté 92 verges au sol et un touché en huit courses.

Hunter Bartel a renvoyé un botté de dégagement bloqué sur 13 verges pour un touché.

Rockridge 41, Érié-Prophetstown 6 : À Rockridge, les Panthers ont été blanchis pendant les trois quarts lors d’une défaite contre les Rockets.

Justus Hough a marqué sur un touché de 16 verges avec 3:34 à jouer.

Demetere Larson a été la meilleure coureuse d’Erie-Prophetstown, réalisant 10 courses pour 47 verges.

Cullen Schwigen s’est précipité pour 89 verges et un touché et a réussi 139 verges et un touché pour mener Rockridge.

Les Panthers ont terminé leur saison 3-6.

Association de football à 8 de l’Illinois

Milledgeville 72, Bushnell-Prairie City 12 : À Milledgeville, les Missiles ont écrasé les Spartans, terminant leur saison régulière à 8-1.

Connor Nye a réussi 7 passes sur 11 pour 171 verges et cinq touchés et s’est précipité pour 77 verges en sept courses pour mener l’offensive de Milledgeville. Karter Livengood a capté trois passes pour 74 verges et deux touchés, Bryce McKenna a capté une passe de touché de 8 verges et Konner Johnson a capté une passe de touché de 53 verges. Johnson a également réussi un touché de 26 verges.

Evan Schenk a lancé une passe de touché de 25 verges à Bryson Wiersema, et Spencer Nye a réussi un pick-six de 26 verges.

Micah Toms-Smith a totalisé 169 verges et deux touchés en huit courses et a capté une passe de touché de 18 verges.