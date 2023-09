L’Oregon rejoint d’autres États dans un accord de 10,2 millions de dollars avec Robinhood Financial LLC

SALEM, Oregon (KTVZ) – La Division de la régulation financière de l’Oregon a annoncé jeudi avoir rejoint un accord multi-États avec Robinhood Financial LLC, qui paiera jusqu’à 10,2 millions de dollars de pénalités pour les défaillances opérationnelles et techniques ayant nui aux investisseurs, dont certains. en Orégon.

Le règlement découle d’une enquête menée par les régulateurs des valeurs mobilières des États de l’Alabama, du Colorado, de la Californie, du Delaware, du New Jersey, du Dakota du Sud et du Texas, coordonnée par la North American Securities Administrators Association (NASAA) concernant les échecs opérationnels de Robinhood en ce qui concerne le marché de détail.

L’enquête a été déclenchée par les pannes de la plateforme Robinhood en mars 2020, à une époque où des centaines de milliers d’investisseurs comptaient sur l’application Robinhood pour effectuer des transactions.

En outre, avant mars 2021, Robinhood présentait des lacunes dans son processus d’examen et d’approbation des options et des comptes sur marge, des faiblesses dans les outils de surveillance et de reporting de l’entreprise, ainsi qu’un service client et des protocoles de remontée d’informations insuffisants qui, dans certains cas, ont empêché les utilisateurs de Robinhood de les métiers de transformation, alors même que la valeur de certains titres baissait.

« Ce règlement multi-états est un autre exemple de la collaboration des États pour protéger les investisseurs », a déclaré l’administrateur du DFR, TK Keen. « DFR s’engage à tenir pour responsables des entreprises comme Robinhood lorsqu’elles n’ont pas réussi à protéger ceux qui leur ont fait confiance. »

L’ordonnance énonce les violations suivantes :

Diffusion négligente d’informations inexactes aux clients, notamment concernant la marge et le risque associés aux spreads d’options multi-branches.

Défaut de disposer d’un programme d’identification des clients raisonnablement conçu.

Défaut de superviser la technologie essentielle pour fournir aux clients les services de courtage de base.

Défaut de disposer d’un système raisonnablement conçu pour traiter les demandes des clients.

Défaut d’exercer une diligence raisonnable avant d’approuver certains comptes d’options.

Défaut de signaler toutes les plaintes des clients à la FINRA et aux organismes de réglementation des valeurs mobilières des États, comme cela peut être requis.

Robinhood n’admet ni ne nie les conclusions énoncées dans les ordonnances. Robinhood donnera accès aux États qui s’installent à un rapport de mise en œuvre de la conformité ordonné par la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Robinhood a retenu les services d’un consultant en conformité indépendant qui a formulé des recommandations de mesures correctives, que Robinhood a généralement mises en œuvre.

Un an après la date de règlement, Robinhood attestera à l’État chef de file, l’Alabama, qu’il se conforme pleinement aux recommandations du consultant indépendant en conformité ordonné par la FINRA ou qu’il a autrement institué des mesures plus efficaces pour répondre aux recommandations.

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant vos investissements ou votre professionnel de la finance, veuillez contacter DFR au 1-888-877-4894 (sans frais) ou par courrier électronique à [email protected].

