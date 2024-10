L’Oregon raye 302 personnes supplémentaires des listes électorales en raison du manque de preuve de citoyenneté

PORTLAND, Oregon — Les autorités de l’Oregon ont déclaré lundi avoir radié 302 autres personnes des listes électorales de l’État après avoir déterminé qu’elles n’avaient pas fourni de preuve de citoyenneté lors de leur inscription sur les listes électorales, dans le cadre de la dernière révélation d’inscriptions électorales inappropriées résultant d’erreurs matérielles au DMV de l’État.

L’annonce de lundi, en plus des 1 259 personnes dont les inscriptions électorales ont déjà été inactivées en raison de ce problème, porte le nombre total d’inscriptions erronées à 1 561. Cela s’est produit le jour même où le DMV a publié un rapport sur les erreurs, qui ont été reconnues pour la première fois par les autorités le mois dernier.

L’erreur s’est produite en partie parce que l’Oregon a adopté une loi en 2019 autorisant certains résidents qui ne sont pas citoyens à obtenir un permis de conduire. Et la loi dite « Motor Voter », entrée en vigueur en 2016, inscrit automatiquement la plupart des gens sur les listes électorales lorsqu’ils demandent un nouveau permis ou une nouvelle pièce d’identité.

La secrétaire d’État de l’Oregon, LaVonne Griffin-Valade, et la gouverneure Tina Kotek ont ​​appelé conjointement à un audit externe indépendant du système Motor Voter de l’État.

« La première étape pour restaurer la confiance du public dans l’Oregon Motor Voter est un examen transparent effectué par un tiers neutre opérant selon des normes d’audit gouvernementales strictes », a déclaré Griffin-Valade dans un communiqué.

Griffin-Valade a déclaré qu’elle était « pleinement convaincue » que les erreurs n’auraient pas d’impact sur les élections de novembre.

Elle a ordonné à la division électorale de son bureau d’embaucher immédiatement un nouveau poste de surveillance des électeurs motorisés, selon le communiqué. Et elle a demandé à la division d’établir un processus documenté pour effectuer des vérifications régulières des données avec le DMV et mettre à jour les règles administratives régissant le système Motor Voter.

Sur les 302 cas supplémentaires, 178 étaient dus à des personnes originaires du territoire américain des Samoa américaines qui avaient été classées à tort comme citoyens américains, selon le rapport du DMV. Cependant, en vertu de la loi fédérale, les habitants des Samoa américaines sont des ressortissants américains, et non des citoyens, et n’ont pas le même droit de vote. 123 autres enregistrements provenaient de l’erreur matérielle identifiée précédemment, mais n’avaient pas été inclus dans les examens précédents en raison d’un problème logiciel nouvellement identifié. Et un cas a été détecté par les nouveaux contrôles de qualité du DMV.

Le bureau du secrétaire d’État a déclaré qu’il s’efforçait de vérifier si les 302 personnes avaient voté.

Dans son rapport, le DMV a décrit les mesures qu’il a prises pour corriger l’erreur, notamment de multiples modifications du système informatique dans lequel les informations sur les électeurs sont saisies, des contrôles de qualité manuels quotidiens et la formation du personnel.

Sur les 1 259 personnes précédemment jugées potentiellement inéligibles, neuf ont voté aux élections depuis 2021, soit une infime fraction des 3 millions d’électeurs inscrits dans l’État. Dix personnes ont voté après avoir été irrégulièrement enregistrées, mais une a été confirmée par la suite comme étant éligible, ont indiqué les autorités.