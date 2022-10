L’Oregon pourrait être le premier État à faire des soins de santé un droit humain

SALEM, Oregon (AP) – Les électeurs de l’Oregon sont invités à décider si l’État devrait être le premier du pays à modifier sa constitution pour déclarer explicitement que des soins de santé abordables sont un droit humain fondamental.

La sénatrice d’État Elizabeth Steiner Hayward, l’un des principaux sponsors de la législation à l’origine de la mesure électorale, a déclaré que faire des soins de santé un droit de l’homme est une déclaration de valeur et ne vise pas à pousser l’Oregon vers un système de soins de santé à payeur unique, un objectif de longue date de beaucoup. progressistes.

Mais les opposants avertissent que l’amendement pourrait déclencher des problèmes juridiques et politiques et ouvrir la porte à des poursuites.

La mesure 111 a été votée le 8 novembre parce que l’Assemblée législative, où les démocrates détiennent la majorité, a renvoyé la question aux électeurs l’année dernière. Il y a eu des efforts antérieurs, notamment en 2018 lorsque le président de l’époque, Donald Trump, a tenté de démanteler la loi sur les soins de santé de l’ancien président Barack Obama, mais ils sont morts dans la maison d’État.

Les législateurs républicains se sont constamment opposés aux efforts visant à demander aux électeurs d’inscrire les soins de santé comme un droit dans la constitution de l’Oregon, vieille de 163 ans.

“Le projet de loi ne finance aucun système pour tenir cette promesse”, a déclaré le chef républicain de l’époque, Fred Girod, lors du débat sur la résolution en mars 2021.

Steiner Hayward a récemment déclaré à The Oregonian/OregonLive que si la mesure est adoptée le mois prochain, les ressources actuelles de l’État pourront gérer tout impact financier dans un avenir immédiat. Mais elle n’exclurait pas d’éventuelles augmentations d’impôts futures pour aider à fournir ces soins de santé.

“Puis-je garantir qu’il n’y aura pas de nouvelles taxes ? Non, je ne fais pas de promesses comme ça », a déclaré Steiner Hayward.

L’Oregon a l’habitude d’être un pionnier pour d’autres États libéraux : il a été le premier à légaliser le suicide des personnes en phase terminale et le premier à se désigner comme un État sanctuaire pour protéger les immigrants vivant illégalement dans le pays. L’État a également élargi la couverture des avortements et d’autres services de reproduction, indépendamment du revenu, du statut de citoyen ou de l’identité de genre.

Trois douzaines d’organisations, dont des travailleurs de la santé, des syndicats et des éducateurs, ont qualifié la nouvelle mesure de vote de “première étape essentielle pour créer un Oregon où tout le monde peut se permettre d’être en bonne santé”.

Ceux qui ont signé une déclaration de soutien dans la brochure des électeurs comprenaient l’Association des infirmières de l’Oregon; Providence Health & Services – un système de santé catholique à but non lucratif avec plusieurs hôpitaux; l’Académie des médecins de famille de l’Oregon ; et le Service Employees International Union, le plus grand syndicat de l’Oregon.

L’amendement proposé stipule: “Il est de l’obligation de l’État de veiller à ce que chaque résident de l’Oregon ait accès à des soins de santé rentables, cliniquement appropriés et abordables en tant que droit fondamental.”

Il poursuit en disant que l’obligation de l’État “doit être mise en balance avec l’intérêt public dans le financement des écoles publiques et d’autres services publics essentiels”.

Mais cela ne définit pas « rentable, cliniquement approprié et abordable », ni qui est censé payer la facture.

L’Oregon Health Authority affirme que 94% des habitants de l’Oregon ont déjà une couverture d’assurance et que davantage sont éligibles au plan Oregon Medicaid ou à une subvention pour réduire le coût de la couverture médicale commerciale.

Mais Steiner Hayward a noté que le fait d’avoir une assurance ne garantit pas l’accès.

«Nous savons que nous avons des déserts de soins de santé dans l’État. Nous savons que notre système de soins primaires est surchargé », a-t-elle déclaré. “Nous devons réfléchir à la manière de changer toutes ces choses pour garantir qu’avoir une bonne assurance maladie signifie avoir un bon accès aux soins de santé.”

La mesure a longtemps été défendue par le représentant de l’État démocrate Mitch Greenlick, décédé en 2020 à l’âge de 85 ans, un an avant que l’Assemblée législative n’approuve de l’inscrire sur le bulletin de vote.

En 2018, lorsque le projet de loi a été soumis au vote à la Chambre, Greenlick a décrit comment il avait reçu un diagnostic de lymphome en 2005 et s’était appuyé sur une assurance pour payer d’énormes frais de traitement.

“Si je n’avais pas d’assurance, je ne serais pas ici”, a déclaré Greenlick. “Je serais mort.”

Le représentant du GOP, Kim Wallan, a écrit contre la mesure dans la brochure des électeurs, affirmant qu’elle finirait probablement par faire l’objet d’un litige.

“Les tribunaux forceraient probablement l’État à financer entièrement les soins de santé, laissant la police et l’éducation se démener pour obtenir des financements”, a-t-elle écrit.

Tina Kotek, qui était alors présidente de la Chambre et est maintenant la candidate démocrate au poste de gouverneur, soutient l’initiative et affirme que son objectif est “principalement ambitieux”.

La candidate républicaine Christine Drazan s’oppose à la mesure 111 en raison des impacts budgétaires potentiels. La candidate non affiliée Betsy Johnson a voté contre le projet de loi lorsqu’elle était sénatrice d’État, mais dit qu’elle mettra en œuvre le mandat si les Oregoniens l’approuvent et que cela est financièrement faisable.

___

Suivez la couverture des élections par AP sur : https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections

Consultez https://apnews.com/hub/explaining-the-elections pour en savoir plus sur les enjeux et les facteurs en jeu dans les élections de mi-mandat de 2022.

Andrew Selsky, l’Associated Press