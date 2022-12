L’Oregon perd son 2e directeur des élections en autant d’années

SALEM, Oregon (AP) – L’Oregon perd son deuxième directeur des élections en autant d’années, l’actuel annonçant sa démission, affirmant que le travail est extrêmement difficile et citant un financement incertain.

La directrice des élections, Deborah Scroggin, a déclaré à la secrétaire d’État Shemia Fagan dans sa lettre de démission vendredi que “nous traversons une période extraordinairement difficile pour les responsables électoraux”.

Fagan elle-même est apparue à distance un jour plus tôt devant un comité de l’Oregon House, où elle a décrit ces défis et a lancé un appel pour plus de fonds.

Fagan a déclaré que son bureau avait suivi 220 incidents de fausses informations cette année.

“Dans de nombreuses situations, cela a entraîné des menaces pour la vie et la sécurité, des menaces pour les infrastructures ou des appels à l’intimidation des électeurs ou d’autres menaces graves”, a déclaré Fagan au comité intérimaire de la Chambre sur les règles. Elle n’a donné aucune précision sur les menaces.

Elle a demandé du financement pour quatre postes à temps plein dans la section des élections, dont deux pour enquêter sur les plaintes électorales. Actuellement, un seul membre du personnel à temps plein travaille sur les plaintes électorales, bien que deux autres membres du personnel aident si le temps le permet.

Il y a eu plus de 300 plaintes cette année seulement, et il faut en moyenne quatre mois pour résoudre chacune d’elles, a déclaré Fagan.

L’ajout de personnel « évitera de longs retards qui érodent la confiance du public dans notre surveillance des élections », a déclaré Fagan.

Elle a également déclaré que les greffiers des comtés de l’Oregon, qui supervisent les élections dans chacun des 36 comtés, ont été inondés de demandes de documents publics, qui sont souvent “copiées et collées à partir d’un site Web national”, a déclaré Fagan.

Fagan a déclaré que son bureau devrait centraliser ces demandes et alléger le fardeau des greffiers du comté.

Dans sa lettre de démission, Scroggin a déclaré que la désinformation et la désinformation – qui se réfère à la désinformation créée et diffusée intentionnellement comme un moyen d’induire en erreur ou de semer la confusion – “ont rendu le travail d’administration des élections extrêmement difficile”.

Scroggin a déclaré qu’elle chercherait d’autres opportunités ailleurs et que sa démission entrerait en vigueur le 20 janvier.

Molly Woon, conseillère principale de Fagan, a été nommée directrice des élections par intérim.

L’ancien directeur des élections, Stephen Trout, a été limogé en novembre 2020 par le secrétaire d’État de l’époque, Bev Clarno, après avoir signalé des problèmes avec la technologie vieillissante et vulnérable de l’État pour organiser des élections.

Andrew Selsky, l’Associated Press