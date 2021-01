PORTLAND, Oregon (AP) – Le rôle que la race devrait jouer dans le choix de la priorité du vaccin COVID-19 dans la prochaine phase du déploiement est mis à l’épreuve dans l’Oregon alors que des tensions autour de l’équité et de l’accès aux vaccins émergent dans tout le pays.

Un comité consultatif qui formule des recommandations au gouverneur de l’Oregon et aux autorités de santé publique votera jeudi sur l’opportunité de donner la priorité aux personnes de couleur, de cibler les personnes souffrant de maladies chroniques ou de se concentrer sur une combinaison de groupes à risque plus élevé de coronavirus. D’autres, comme les travailleurs essentiels, les réfugiés, les détenus et les personnes de moins de 65 ans vivant en groupe, sont également envisagés.

Le comité de 27 membres de l’Oregon, un État dirigé par les démocrates et extrêmement blanc, a été formé dans le but de maintenir l’équité au cœur de son déploiement de vaccins. Ses membres ont été choisis pour inclure des minorités raciales et des groupes ethniques, des réfugiés somaliens aux insulaires du Pacifique en passant par les tribus. Les recommandations du comité ne sont pas contraignantes, mais fournissent une contribution essentielle au gouverneur Kate Brown et guident les autorités sanitaires dans l’élaboration du déploiement.

«Il s’agit de révéler le racisme structurel qui reste caché. Il influe sur les disparités que nous avons connues avant la pandémie et a exacerbé les disparités que nous avons connues pendant la pandémie », a déclaré Kelly Gonzales, membre de la Cherokee Nation of Oklahoma et spécialiste des disparités en matière de santé au sein du comité.

Le virus a affecté de manière disproportionnée les personnes de couleur. La semaine dernière, l’administration Biden a réaffirmé l’importance d’inclure la «vulnérabilité sociale» dans les plans de vaccination des États – avec la race, l’appartenance ethnique et la fracture rurale-urbaine au premier plan – et a demandé aux États d’identifier les «déserts de pharmacie» où se feraient des tirs dans les bras. difficile.

Dans l’ensemble, 18 États ont inclus des moyens de mesurer l’équité dans leurs plans de distribution de vaccins originaux l’automne dernier – et davantage l’ont probablement fait depuis que les vaccins ont commencé à arriver, a déclaré Harald Schmidt, un éthicien médical à l’Université de Pennsylvanie qui a étudié de manière approfondie l’équité des vaccins.

L’histoire continue

Certains, comme le Tennessee, ont proposé de réserver 5% de son allocation aux «zones très désavantagées», tandis que des États comme l’Ohio prévoient d’utiliser des facteurs de vulnérabilité sociale pour décider où distribuer le vaccin, a-t-il déclaré. La Californie a développé ses propres mesures pour évaluer le niveau de besoin d’une communauté, et l’Oregon fait de même.

«Nous avons raconté une histoire assez simple:« Les vaccins sont là ». Maintenant, nous devons raconter une histoire plus compliquée », a déclaré Nancy Berlinger, qui étudie la bioéthique au Hastings Center, un institut de recherche non partisan et indépendant situé à Garrison, New York. «Nous devons penser à tous les différents domaines de risque qui se chevauchent, plutôt qu’au groupe auquel nous appartenons et à notre réseau personnel.»

Les tentatives pour remédier aux inégalités dans l’accès aux vaccins ont déjà provoqué des réactions négatives dans certains endroits. Les autorités de Dallas ont récemment annulé leur décision de donner la priorité aux codes postaux les plus vulnérables – principalement les communautés de couleur – après que le Texas ait menacé de réduire l’approvisionnement en vaccins de la ville. Ce type de recul est susceptible de devenir plus prononcé à mesure que les États se lancent plus profondément dans le déploiement et se débattent avec des questions difficiles sur les besoins et la pénurie d’approvisionnement.

Pour éviter les contestations juridiques, presque tous les États qui examinent la race et l’ethnicité dans leurs plans de vaccination se tournent vers un outil appelé «indice de vulnérabilité sociale» ou «indice de désavantage». Un tel indice comprend plus d’une douzaine de points de données – allant du revenu au niveau d’éducation en passant par les résultats en matière de santé et la possession d’une voiture – pour cibler les populations défavorisées sans citer spécifiquement la race ou l’appartenance ethnique.

Ce faisant, l’indice comprend de nombreux groupes minoritaires en raison de l’impact de générations de racisme systémique tout en ramassant des personnes défavorisées sur le plan socio-économique qui ne sont pas des personnes de couleur et en évitant «des questions très, très difficiles et toxiques» sur la race, a déclaré Schmidt.

«Le problème n’est pas:« Nous voulons nous assurer que la famille Obama reçoit le vaccin avant la famille Clinton ». On s’en fiche. Ils peuvent tous les deux attendre en toute sécurité », a-t-il déclaré.« Nous nous soucions que la personne qui travaille dans une usine de conditionnement de viande dans une situation de vie surpeuplée l’ait d’abord. Il ne s’agit pas de race, mais de race et de désavantage.

Dans l’Oregon, les dirigeants de la santé travaillent sur un indice de vulnérabilité sociale, notamment en examinant les données du recensement américain, puis en les superposant à des éléments tels que le statut professionnel et les niveaux de revenu, a déclaré Rachael Banks, directrice de la division de la santé publique de l’Oregon Health Authority.

Cette approche «va au-delà d’une perspective individuelle et plus d’une perspective communautaire» et vaut mieux que de demander à une personne de prouver «comment elle s’intègre dans n’importe quel groupe démographique», a-t-elle déclaré.

Les recommandations du comité feront également l’objet d’une analyse juridique, a déclaré Banks.

Cela a du sens pour Roberto Orellana, professeur de travail social à la Portland State University, qui a lancé un programme pour former ses étudiants à la recherche de contacts dans les communautés hispaniques. Les données montrent que les Hispaniques ont un risque d’environ 300% plus élevé de contracter le COVID-19 que leurs homologues blancs de l’Oregon.

Orellana espère que ses étudiants, qui sont en stage dans des agences et organisations publiques, pourront mettre leurs connaissances à profit à la fois pour la recherche des contacts et pour la promotion de vaccins dans les communautés de migrants et de travailleurs agricoles. La vaccination des travailleurs essentiels, des prisonniers et des personnes vivant dans des foyers multigénérationnels atteindra les personnes de couleur et les placera au cœur du plan de vaccination, a-t-il déclaré.

«Je ne veux m’enlever à aucun autre groupe. C’est une question difficile et difficile, et chaque groupe a des besoins et des préoccupations valables. Nous ne devrions pas vivre cela « , a déclaré Orellana. » Nous devrions avoir des vaccins pour tout le monde – mais nous ne sommes pas là. «

_____

Associated Press / Report for America Statehouse News Initiative, membre du corps Sara Cline, a contribué à ce rapport. Suivez Flaccus sur Twitter à http://www.twitter.com/gflaccus.