L’Oregon et Washington rejoindront la conférence Big Ten en 2024

L’Université de Oregon et l’Université de Washington se dirigent officiellement vers la Big Ten Conference.

Le Conseil des présidents / chanceliers du Big Ten a voté vendredi pour admettre l’Oregon et Washington dans le Big Ten, à compter du 2 août 2024. Les deux écoles commenceront la compétition sportive au cours de l’année scolaire 2024-25.

« Nous sommes ravis d’accueillir l’Université de l’Oregon et l’Université de Washington à la Big Ten Conference », a déclaré le commissaire des Big Ten, Tony Petitti, dans un communiqué. « Nous sommes impatients d’établir des relations durables avec les universités, les administrateurs et le personnel, les étudiants-athlètes, les entraîneurs et les fans.

« Les deux institutions présentent une combinaison d’excellence académique et sportive qui s’avérera parfaitement adaptée à notre avenir. »

Les Big Ten ont ouvert la voie à l’Oregon et à Washington pour demander leur adhésion et rejoindre la conférence plus tôt vendredi, portant un coup écrasant aux assiégés Pac-12 .

L’Oregon et Washington deviendront les 17e et 18e membres du Big Ten, et les troisième et quatrième sur la côte ouest, rejoignant USC et UCLA . Le Big Ten sera désormais la plus grande conférence des principaux sports universitaires, couvrant 15 États du New Jersey à Washington.

L’ancien commissaire des Big Ten, Kevin Warren, avait encouragé les écoles membres à envisager sérieusement d’ajouter l’Oregon et Washington après que la conférence ait atterri les deux écoles de Los Angeles l’été dernier – le coup qui a fait vaciller le Pac-12 pendant plus d’un an.

Le dernier départ du Pac-12 a poussé la légendaire conférence sportive universitaire de la côte ouest au bord de l’extinction.

Klatt sur la prochaine vague d’expansion de la conférence Joel Klatt partage ses réflexions sur la prochaine vague d’expansion de la conférence, qui aura probablement un impact significatif sur le Pac-12, le Big Ten et le Big 12.

Les dirigeants du Pac-12 se sont rencontrés tôt vendredi pour déterminer si les neuf écoles restantes, qui à l’époque comprenaient l’Oregon et Washington, accepteraient l’accord potentiel sur les droits des médias avec Apple que le commissaire George Kilavkoff a livré au groupe plus tôt cette semaine, selon une personne familière avec cette rencontre.

« Nos écoles sont engagées les unes envers les autres et envers le Pac-12. Nous conclurons notre accord sur les droits des médias, nous annoncerons l’accord. Je pense que le réalignement en cours dans l’athlétisme universitaire prendra fin pour ce cycle. « , a déclaré Kliavkoff le mois dernier lors de la journée des médias du football Pac-12.

Mais les deux plus grandes marques restantes des conférences ont décidé de chercher une nouvelle maison.

Avec l’Oregon et Washington qui passent au Big Ten, le Pac-12 risque de se retrouver bientôt à quatre membres : Stanford, Californie, l’État de l’Oregon et l’État de Washington.

Selon les rapports, Arizona a postulé et a été admis dans le Big 12 plus tôt dans la journée, bien qu’aucun accord n’ait été finalisé. L’Utah et État de l’Arizona ont également demandé à devenir officiellement membres de la Big 12 Conference, selon le même rapport. Le Big 12 tente d’atteindre 16 équipes pour la saison prochaine dans une conférence qui pourrait également s’étendre à travers 10 États et les quatre fuseaux horaires.

Le Big 12 et le commissaire Brett Yormark ont ​​déjoué le Pac-12 et ont convenu d’une prolongation des accords de droits médiatiques avec ESPN et Fox avec deux ans restants sur son accord.

Cela laissait un marché étroit pour Kliavkoff et le Pac-12 et un accord qui aurait laissé ses écoles à la traîne des autres conférences Power 5 en termes de revenus des droits médias.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

