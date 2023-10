L’Oregon demande 27 millions de dollars pour la réparation d’un barrage qui, selon lui, a entraîné la mort massive de lamproies du Pacifique

PORTLAND, Oregon (AP) — Les responsables de l’Oregon réclament plus de 27 millions de dollars de dommages et intérêts pour la réparation d’un barrage qui, selon eux, a tué plus d’un demi-million de lamproies du Pacifique dans ce qu’ils ont décrit comme l’une des plus importantes demandes de dommages et intérêts pour abattage illégal d’animaux sauvages. dans l’histoire de l’État.

Dans une plainte déposée vendredi devant la Cour de circuit du comté de Douglas, le Département de la pêche et de la faune de l’Oregon a déclaré que les récentes réparations apportées au barrage de Winchester, dans le sud de l’État, avaient entraîné la mort d’au moins 550 000 juvéniles de lamproie du Pacifique, un poisson ressemblant à une anguille. clé des écosystèmes locaux et d’importance culturelle pour de nombreuses tribus amérindiennes de la région. Le poisson est également répertorié comme espèce protégée dans l’Oregon.

« Les diverses populations de poissons de la rivière North Umpqua sont uniques dans l’Oregon et revêtent une importance sociale, culturelle et économique considérable aux niveaux local et régional », a déclaré le département de la pêche et de la faune dans un communiqué de presse. « La demande de dommages et intérêts vise à réparer la perte d’une ressource publique précieuse. »

La plainte a été déposée contre le district de contrôle des eaux de Winchester ainsi que contre TerraFirma et DOWL, des sociétés qui ont été engagées respectivement pour la réparation des barrages et les opérations de récupération du poisson.

Le ministère a accusé les accusés, entre autres, de mise à mort illégale de poissons et de négligence.

Ni DOWL ni Ryan Beckley, président du district de contrôle de l’eau et propriétaire de TerraFirma, n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires envoyées par courrier électronique.

Construit en 1890 sur la rivière North Umpqua, le barrage de Winchester est une ancienne centrale hydroélectrique qui appartient désormais aux habitants du district aquatique, qui l’utilisent en grande partie pour les sports nautiques et les loisirs, selon la plainte.

Les groupes environnementaux critiquent depuis longtemps le barrage, le décrivant comme une structure ancienne et en désintégration qui tue ou empêche les poissons, notamment la lamproie et le saumon, de nager en amont.

Jim McCarthy, directeur du programme WaterWatch de l’Oregon dans le sud de l’Oregon, a déclaré qu’il espérait que la demande de dommages et intérêts marquerait un tournant pour la conservation de la lamproie.

« C’est une excellente nouvelle pour la lamproie du Pacifique qui, depuis trop longtemps, a été négligée et traitée comme une espèce jetable, ce qui a entraîné un déclin dramatique », a-t-il déclaré. « C’est une victoire pour les tribus amérindiennes qui ont travaillé si dur pour sensibiliser à l’importance et à la valeur de ces poissons et pour les restaurer. »

La plainte découle de réparations demandées l’année dernière par le district de contrôle des eaux de Winchester.

Pour effectuer les réparations, la commune a reçu l’autorisation du service de la pêche et de la faune de drainer temporairement une partie du réservoir situé derrière le barrage et de fermer la passe à poissons. Ceci, à condition qu’il prenne des mesures pour récupérer et déplacer les poissons et fasse un « effort suffisant » pour garantir que pas plus de 30 000 lamproies juvéniles soient tuées au cours du processus.

Cependant, lorsque le rabattement des eaux a commencé le 7 août, ces efforts de sauvetage n’ont pas été achevés, entraînant l’échouage et l’exposition de milliers de lamproies dans les sédiments, selon la plainte. Deux jours plus tard, le département de la pêche et de la faune a déterminé qu’une opération de sauvetage d’urgence était nécessaire et a recruté des employés de tout l’ouest de l’État pour l’aider. Au moins 550 000 lamproies sont mortes, selon la plainte.

L’incident a été évoqué lors de récentes audiences législatives au Capitole de l’État de Salem. Le sénateur d’État Jeff Golden, président du comité des ressources naturelles de la chambre, a demandé que les départements de la pêche et de la faune, des ressources en eau et de la qualité de l’environnement soumettent un rapport aux législateurs dans les mois à venir.

Claire Rush est membre du corps de l'Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative.

Claire Rush, Associated Press