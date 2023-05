L’Oregon décroche l’engagement du QB 4 étoiles Michael Van Buren

L’Oregon a recruté une autre recrue très vantée samedi.

Le quart-arrière quatre étoiles et espoir de 2024 Michael Van Buren a annoncé son engagement envers les Ducks. L’entraîneur de l’Oregon, Dan Lanning, et son équipe ont réussi à faire atterrir le quart-arrière de Baltimore au-dessus du Maryland et de Penn State.

« J’ai l’impression que l’entraîneur Lanning construit vraiment quelque chose de spécial dans l’Oregon », a déclaré Van Buren dit à On3 pourquoi il a décidé de s’engager dans l’Oregon. « Il est très attaché à sa famille et cela m’a vraiment marqué. J’ai aussi l’impression que mon style de jeu s’intègre vraiment dans le schéma offensif. »

Van Buren a visité le campus de l’Oregon en avril, ce qui a accéléré sa décision d’engagement initialement prévue pour juillet.

Les avis des scouts et des évaluateurs de recrutement sur Van Buren varient. Il est classé comme une recrue cinq étoiles, un des 20 meilleurs espoirs au classement général et le deuxième meilleur espoir de quart-arrière par ESPN. Mais la plupart des sites de recrutement ont classé Van Buren comme une recrue quatre étoiles. On3 classé Van Buren en tant que 18e meilleur quart-arrière perspective dans sa classe, tandis que Rivals l’a classé en tant que cinquième meilleur espoir de quart-arrière dans la classe 2024.

Van Buren, qui mesure 6 pieds, est considéré comme un quart-arrière de style professionnel. Il a lancé pour 606 verges, huit touchés et trois interceptions en quatre matchs la saison dernière pour la St. Frances Academy.

Van Buren est le deuxième quart-arrière de la classe 2024 à s’engager dans l’Oregon. Le quart-arrière trois étoiles Luke Moga de Phoenix s’est engagé dans l’Oregon en avril.

« Moi et Moga avons déjà parlé, et nous sommes cool », a déclaré Van Buren à On3 en étant le deuxième quart-arrière à rejoindre la classe. « Nous sommes tous les deux des concurrents, et nous nous sommes dit que lorsque nous y arriverons, nous allons travailler et nous améliorer mutuellement. Que le meilleur homme remporte le poste. »

Les deux engagements de quart-arrière dans la classe 2024 pourraient être intentionnels pour Lanning et son équipe. Les Ducks ont perdu l’engagement du quart-arrière cinq étoiles 2023 Dante Moore en décembre lorsqu’il est passé à UCLA. Moore était largement considéré comme l’un des trois meilleurs espoirs de quart-arrière de la classe 2023.

Les engagements de Van Buren et Moga ont également préparé le terrain pour que l’un d’eux devienne le successeur de Bo Nix en 2024.

Van Buren est le 13e espoir de la promotion 2024 à s’engager en Oregon. Les Ducks sont sur le point de décrocher une autre classe de recrutement talentueux dans le deuxième cycle de recrutement complet de Lanning avec le programme. Ils ont décroché six recrues quatre étoiles jusqu’à présent, ce qui leur a valu la huitième meilleure promotion de recrutement en 2024 grâce à l’engagement de Van Buren sur On3. Ils avaient une classe de recrutement parmi les 10 meilleures par consensus en 2023.

