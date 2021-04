La société, âgée de 112 ans, tente de s’adapter à l’évolution des habitudes de consommation et aux nouveaux marchés, bien qu’elle ait relativement bien résisté pendant la pandémie. Les ventes ont augmenté de 10,2% au premier trimestre de 2021, revenant à des niveaux proches de la pré-pandémie.

«Plus de 40% des consommateurs (de la région) ont moins de 25 ans», a-t-il déclaré. « Cela en fait un marché extrêmement intéressant pour nous et un marché très stratégique pour l’avenir. »

« Cette région, ou SAPMENA comme nous l’appelons … va être un moteur de croissance majeur pour nous. C’est là que nous allons acquérir le plus grand nombre de consommateurs dans la décennie à venir », a-t-il déclaré mercredi à CNBC.

La zone géographique combinée – baptisée en interne SAPMENA – couvrira 35 marchés à travers l’Asie du Sud-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Basée à Singapour, la nouvelle zone répond aux tendances de consommation partagées et aux opportunités de croissance, a déclaré le président de la région, Vismay Sharma.

Un marché nouvellement créé en Asie du Sud-Pacifique et au Moyen-Orient représentera la majorité des nouvelles activités de L’Oréal au cours de la prochaine décennie – les hommes y constituant une grande partie, a déclaré le géant français des cosmétiques.

Les cosmétiques masculins ont également connu une augmentation de la demande ces derniers temps. La société de beauté japonaise Shiseido aurait enregistré une croissance à deux chiffres de l’une de ses lignes de maquillage masculin en 2020, alors que les consommateurs masculins devenaient plus conscients de leur apparence lors de visioconférences provoquées par une pandémie.

Cependant, Sharma a déclaré que la crise des coronavirus avait stimulé certaines catégories, notamment la santé et le bien-être et la demande de produits durables.

« Dans le passé, les hommes n’utilisaient pas suffisamment de produits de beauté – la pénétration était donc beaucoup plus faible, la consommation par habitant était beaucoup plus faible, la fréquence d’utilisation était beaucoup plus faible », a-t-il déclaré.

Maintenant, « particulièrement en Asie, nous pouvons voir que les hommes sont beaucoup plus exigeants sur leur peau, sur les parfums qu’ils portent, sur leurs cheveux », a-t-il poursuivi.

« Cette partie devient extrêmement intéressante. En termes de pourcentages de croissance, nous voyons une croissance significative provenant de cette partie. »

Pour être sûr, cependant, en termes absolus, les femmes resteront une base de consommateurs beaucoup plus importante pour les produits de beauté pendant un certain temps encore, a-t-il noté.