L’Oréal apporte l’accessibilité à l’industrie de la beauté avec 2 prototypes CES

Malgré l’environ 1 milliard de personnes dans le monde vivant avec un handicap, l’industrie de la beauté n’a jamais fabriqué de produits adaptés à leurs besoins. Avec Selma Blair partager sa routine maquillage avec sclérose en plaque sur TikTok et lançant une gamme d’outils inclusifs, l’accessibilité est désormais un sujet de conversation pour de nombreuses marques.

L’Oréal a dévoilé deux produits technologiques d’assistance beauté au CES cette année: HAPTA et L’Oréal Brow Magic. Et je dirai qu’ils sont une bouffée d’air frais. Les deux produits apportent accessibilité et inclusivité à une industrie qui a traditionnellement raté le coche. Il était temps, non ?

J’ai pu parler à Guive Balooch, responsable mondial de l’incubateur technologique de L’Oréal, des produits d’accessibilité de l’entreprise. Son point de vue sur l’accessibilité dans la beauté est simple : “L’expression de soi ne devrait avoir aucune barrière ni limitation.”

HAPTA

Le premier produit de L’Oréal est l’applicateur de maquillage HAPTA. Il est développé en collaboration avec Verily Life Sciences, qui a créé la technologie pour Liftware, une gamme de fourchettes et de cuillères robotisées qui aident les personnes à mobilité réduite à manger. Verily Life Sciences est un Alphabet compagnie.

Le HAPTA est similaire. Il s’agit d’un applicateur de maquillage informatisé portatif pour les personnes à mobilité réduite dans leurs mains ou leurs bras. Il est étonnamment facile à utiliser ; la majeure partie de l’applicateur HAPTA est tenue en main, avec la fixation à l’extrémité reliée par des aimants – aucun vissage ou ouverture nécessaire. À l’intérieur de l’appareil se trouvent des capteurs en temps réel et des commandes de mouvement intelligentes qui maintiennent le rouge à lèvres droit, quel que soit l’angle sous lequel vous le tenez. L’accessoire pivote à 360 degrés.

L’Oréal



L’outil HAPTA sera lancé avec le rouge à lèvres et l’accessoire Lancôme, propriété de L’Oréal, fin 2023. Cependant, de futurs applicateurs de maquillage sont attendus. Balooch a déclaré: “Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n’aurons pas toutes les applications de maquillage.” Il s’attend à ce qu’environ un à deux accessoires supplémentaires, tels que le mascara et le fond de teint, soient lancés en 2024 et 2025.

J’ai été immédiatement frappé par la finesse et la rigueur de l’appareil. Toutes les pièces sont utilement autonomes dans la station de charge. Cela ne devrait pas être une surprise, car tous les tests ont été effectués dans la communauté pour laquelle il est conçu.

Magie des sourcils L’Oréal

L’applicateur L’Oréal Brow Magic rappelle le Imprimante maquillage-soin Opte présenté au CES en 2020. Développé en partenariat avec Prinker, cet applicateur de sourcils électronique utilise la technologie Modiface AR pour éliminer le besoin d’une multitude de produits et d’une partie de votre temps. C’est le premier applicateur de sourcils électronique portatif. Et cela fonctionne en quelques secondes.

“Cela comble le fossé entre le professionnel et la maison. Mettre à niveau les utilisateurs à domicile vers quelque chose qui fonctionne quel que soit votre niveau de compétence, quel que soit votre niveau de créativité. Vous pouvez obtenir ce que vous voulez pour votre beauté”, a déclaré Balooch.

Le nouvel applicateur de maquillage Brow Magic de L’Oréal.



Tout d’abord, vous numérisez votre visage avec l’application Brow Magic, qui utilise la technologie AR pour montrer à quoi ressembleront les options de sourcils sur votre visage. Après avoir sélectionné votre style, vous déplacez l’appareil sur votre ligne de sourcils en un seul mouvement pour chaque sourcil. L’outil dispose de 2 400 petites buses avec une résolution de 1 200 dpi, qui impriment des centaines de tatouages ​​temporaires ressemblant à des cheveux sur votre visage. Vous pouvez l’enlever en fin de journée avec un démaquillant classique.

Les capteurs de l’appareil lui permettent de localiser vos cheveux et de s’adapter à la vitesse à laquelle vous vous déplacez. Il n’y a aucune pression pour aller à la bonne vitesse – l’appareil détecte et s’adapte.

Il y aura neuf couleurs disponibles pour le lancement de 2023. Une cartouche d’encre, qui contient trois couleurs, devrait durer de quatre à six mois si elle est utilisée quotidiennement, selon la taille de vos sourcils.

Est-ce l’avenir de l’accessibilité beauté ?

Il n’y a pas d’enrobage : l’accessibilité dans l’industrie de la beauté n’a jamais été garantie. Le maquillage est censé être pour tout le monde, et peut-être qu’à partir de maintenant, il le sera enfin.

De nombreuses personnes handicapées ont été frustrées d’acheter et de se maquiller avec des produits qui n’étaient pas conçus pour leurs besoins. Au cours des dernières années, l’industrie s’est tournée vers l’inclusivité. Certaines marques ont déjà commencé à proposer des produits dans des emballages accessibles ou des produits plus faciles à saisir. Par example, Selma Blair et Guide Beauté ont sorti des outils de maquillage faciles à saisir conçus pour guider la main lors de l’application.

Lorsqu’on lui a demandé quel impact il s’attend à ce que les produits aient sur l’industrie, Balooch a déclaré: “Je peux humblement dire que j’espère que nous sommes en tête, mais j’espère également que cela conduira tout le monde à créer de nouvelles technologies dans cet espace.”

Les applicateurs L’Oréal Brow Magic et HAPTA sont produits à la pointe d’inclusion et d’accessibilité pour se maquiller. Il ne suffit pas de pouvoir ouvrir les produits ; ils doivent travailler pour vous aussi.

“Maintenant, il y a beaucoup de capteurs et de technologies qui sont plus accessibles pour permettre des projets comme celui-ci. J’espère que l’ensemble de l’industrie en fera plus”, a ajouté Balooch.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.