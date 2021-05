Lordstown réduit les plans de production de ’21, dit qu’il faut plus de capital

Le directeur général de Lordstown Motors Corp, Steve Burns, pose avec un prototype de la camionnette Endurance de la start-up de véhicules électriques, qu’elle commencera à construire au second semestre 2021, à l’usine de la société à Lordstown, Ohio, États-Unis, le 25 juin 2020.

Lordstown a également déclaré que ses dépenses projetées se situeraient entre 335 millions de dollars et 350 millions de dollars, contre 220 millions de dollars à 235 millions de dollars. Il a également abaissé ses prévisions de liquidités de fin d’année d’au moins 200 millions de dollars à entre 50 et 75 millions de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie.

Les actions de Lordstown Motors ont chuté de plus de 9% après les heures de négociation après que la société ait réduit ses prévisions de production pour l’année et déclaré qu’elle devra lever des capitaux supplémentaires.

Burns a cité «des dépenses nettement plus élevées que prévu pour les pièces / équipements, les frais d’expédition accélérés et les dépenses associées aux ressources d’ingénierie tierces» comme raisons de l’augmentation des dépenses.

« Nous avons sécurisé un certain nombre de pièces et d’équipements critiques à l’avance, nous sommes donc toujours en mesure de monter en puissance l’Endurance, mais nous avons besoin de capitaux supplémentaires pour exécuter nos plans », a-t-il déclaré. « Nous pensons que nous avons plusieurs opportunités de lever des capitaux sous diverses formes et avons entamé ces discussions. »

Les changements sont le dernier coup porté à Lordstown, basé dans l’Ohio. Les actions de l’aspirant constructeur automobile ont chuté la semaine dernière après que Wolfe Research a déclassé l’action pour sous-performer avec un objectif de prix de 1 $ après le lancement du pick-up électrique Ford F-150, un concurrent du Lordstown Endurance.

Sans nommer Ford, Burns a déclaré que les micros EV sont plus courants après un «moment décisif» la semaine dernière. Il a dit que Lordstown continue d’avoir l’avantage du premier arrivé. Le F-150 électrique de Ford devrait entrer en production au printemps prochain.

« Nous sommes à égalité avec quelqu’un comme ça à ce stade, et nous arrivons plus rapidement sur le marché », a-t-il déclaré. « Nous voulons que le plus grand nombre de personnes achètent notre véhicule alors que nous sommes le seul jeu en ville. Nous voulons être sur la version 2.0 quand quelqu’un sortira avec la version 1.0. »