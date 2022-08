Lordstown Motors (RIDE) Résultats et production du deuxième trimestre 2022

La startup de camions électriques assiégée Lordstown Motors a réaffirmé jeudi son intention de commencer la production commerciale de son premier véhicule ce trimestre et de déployer les premières livraisons aux clients d’ici la fin de l’année.

Le PDG de Lordstown, Edward Hightower, a déclaré que la production du pick-up Endurance serait lente et largement tributaire de la disponibilité des capitaux. Il a déclaré que la société ne prévoyait de produire qu’environ 500 véhicules jusqu’au début de 2023, une montée en puissance de la production extrêmement lente selon les normes de l’industrie.

Le directeur financier Adam Kroll a déclaré que la société devra lever “considérablement plus de capital” pour produire les 500 premiers micros électriques Endurance, bien que la société prévoit qu’elle aura besoin de moins d’argent qu’on ne le pensait auparavant.

La société a déclaré qu’elle devra lever entre 50 et 75 millions de dollars cette année, en baisse par rapport aux attentes précédentes de 150 millions de dollars. Lordstown aura besoin de capitaux supplémentaires en 2023, a déclaré Kroll.

Lordstown, aux côtés de son résultats du deuxième trimestrea déclaré que son solde de trésorerie de 236 millions de dollars à la fin du premier semestre de l’année était supérieur aux attentes internes et prolongeait la piste de l’entreprise à court de liquidités – mais n’était pas suffisant pour financer la production.

L’action de Lordstown a bondi d’environ 12 % à l’ouverture du marché jeudi à environ 3,30 $ par action. L’action est en baisse d’environ 5 % cette année et de 63 % par rapport à son sommet de 52 semaines à 8,93 $ par action. La capitalisation boursière de la société est d’environ 600 millions de dollars.

La société a déclaré son premier bénéfice d’exploitation trimestriel de 61,3 millions de dollars pour la période terminée le 30 juin, malgré l’absence de livraison de véhicules, sur les gains liés à la vente de son usine de l’Ohio au fabricant sous contrat Foxconn. Le bénéfice comprenait un gain de 101,7 millions de dollars sur la vente ainsi qu’un remboursement de 18,4 millions de dollars des dépenses d’exploitation de Foxconn.

Lordstown et Foxconn ont annoncé en novembre des plans pour que la société basée à Taiwan achète l’installation et un accord pour que la société fabrique le pick-up Endurance de la startup en difficulté. L’accord a été annoncé alors que Lordstown avait besoin d’argent, retardant la production de son ramassage et englouti dans la controverse après la démission de son PDG et fondateur Steve Burns plus tôt dans l’année.

Lordstown, qui est devenue publique en octobre 2020, faisait partie d’un groupe de startups de véhicules électriques à devenir publiques par le biais de sociétés d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, depuis le début de la décennie. Les accords ont été initialement salués par Wall Street et les investisseurs, mais les controverses, les retards de produits, le manque de financement et les remaniements de la direction ont fait chuter les actions de la plupart des entreprises.

Lordstown devait initialement être parmi les premières, sinon la première, entreprise à lancer une camionnette électrique, avec des estimations initiales dès 2020. Cependant, General Motors, Rivian Automotive et Ford Motor ont tous battu l’entreprise sur le marché suite à des tests internes. problèmes et retards avec l’Endurance.

Le F-150 électrique de Ford est parfaitement positionné pour concurrencer l’Endurance sur le marché des camionnettes commerciales. Le pick-up électrique F-150 de Ford coûte environ 23 000 $ de moins que l’Endurance, en plus, il offre l’avantage du premier arrivé et le soutien d’une entreprise bien financée.