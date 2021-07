Lordstown Motors confirme l’enquête du DOJ sur l’accord SPAC et les précommandes

La start-up de véhicules électriques en difficulté Lordstown Motors a confirmé que le ministère de la Justice enquêtait sur ses activités, y compris l’accord SPAC qui a rendu la société publique l’année dernière et ses rapports sur les précommandes de véhicules.

La confirmation intervient une semaine après que l’enquête fédérale a été rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal et confirmée à CNBC par une personne au courant de l’enquête. Cela fait suite à une enquête de la Securities and Exchange Commission sur la société et aux commentaires publics faits par des dirigeants, y compris son ancien président et PDG Steve Burns.

Lordstown Motors a déclaré jeudi dans un dossier qu’il avait « reçu deux assignations à comparaître de la SEC pour la production de documents et d’informations, notamment concernant la fusion entre DiamondPeak et Legacy Lordstown et les précommandes de véhicules, et nous avons été informés par les États-Unis Bureau du procureur du district sud de New York qu’il enquête sur ces questions. »