Le ministre de la Sécurité publique Amir Ohana n’avait pas le pouvoir d’ordonner le report des injections de coronavirus aux prisonniers palestiniens, qui faisaient partie du deuxième groupe prioritaire pour se faire vacciner, a déclaré la Haute Cour de justice israélienne.

Les trois juges ont été unanimes dans leur décision, soulignant qu’Ohana a agi «Sans autorisation légale» car seul le ministre de la Santé avait le pouvoir de prendre une telle décision. Ils ont également insisté sur le fait que refuser les vaccins ne pouvait pas être utilisé comme punition pour les détenus.

Le juge Menachem Mazuz a été le plus dur dans son explication du verdict, affirmant que l’ordre de reporter la vaccination avait été émis « Avec un manque flagrant d’autorité et illégalement, et il est vide de toute validité juridique. »

Les prisonniers ont finalement reçu leur injection du vaccin Pfizer au cours des dernières semaines, mais le procureur général Avichai Mandelblit faisait toujours pression pour que la Haute Cour évalue le comportement du ministre.

Fin décembre, Ohana, qui est le premier ministre israélien ouvertement homosexuel, a été sévèrement critiqué par des groupes de défense des droits de l’homme après avoir déclaré que la vaccination des prisonniers palestiniens serait reportée. Les détenus faisaient partie du deuxième groupe prioritaire pour recevoir les injections après les médecins, mais l’ordre indiquait que des injections leur seraient administrées. « Conformément aux progrès de la vaccination du grand public. »

Environ 4 400 Palestiniens sont actuellement détenus dans les prisons israéliennes, dont quelque 300 ont été infectés par Covid-19 depuis le début de la pandémie, selon les données de l’ONG Palestine Prisoner Society.

Israël entreprend l’une des campagnes de vaccination les plus ambitieuses au monde, avec plus de trois millions de personnes, soit 32% de la population, déjà vaccinées contre le coronavirus.

Le pays a longtemps été réticent à fournir des vaccins aux territoires occupés à Gaza et en Cisjordanie, mais des sources militaires ont déclaré dimanche aux médias locaux que le transfert de 5000 doses du vaccin aux médecins de première ligne palestiniens avait été approuvé sur recommandation du ministre de la Défense. Benny Gantz.

