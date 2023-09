L’ordre du jour de la session extraordinaire est inconnu, le Centre convoque une réunion de tous les partis la veille

Le gouvernement tiendra une réunion de tous les partis lundi soir, quelques heures avant le début d’une session extraordinaire de cinq jours du Parlement convoquée par le ministre de l’Union Pralhad Joshi au début du mois.

M. Joshi a posté sur X (anciennement Twitter), écrivant : « Avant la session parlementaire du 18 de ce mois, une réunion des dirigeants de tous les partis a été convoquée le 17 à 16h30. L’invitation pour la même chose a été envoyée. aux dirigeants concernés par courrier électronique. Lettre à suivre. Le message comprenait également une traduction en kannada de la déclaration.

Pralhad Joshi est un député du Lok Sabha de la circonscription de Dharwad, dans le Karnataka.

La réunion multipartite de lundi pourrait discuter de l’ordre du jour de la session de la semaine prochaine, un manque de clarté sur lequel a conduit à de furieuses spéculations, y compris des rumeurs selon lesquelles le gouvernement présenterait une résolution visant à changer le nom officiel du pays d’Inde en Bharat.

Le député du Congrès de Trinamool, Derek O’Brien, un fervent critique du Premier ministre Narendra Modi et de son gouvernement, s’est vivement prononcé.

« Deux jours ouvrables avant le début de la session extraordinaire du Parlement et toujours pas un mot à l’ordre du jour. Seules deux personnes (considérées comme une référence au Premier ministre et au ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah) le savent ! Et nous nous considérons toujours comme une démocratie parlementaire, « , a-t-il posté sur X.

L’empannage des « deux hommes » figurait également dans le message du chef du Congrès, Jairam Ramesh. « Nous sommes le 13 septembre. La session extraordinaire de cinq jours du Parlement commencera dans cinq jours et personne, à l’exception d’un homme (d’accord, peut-être l’autre aussi), n’a la moindre idée de l’ordre du jour », a-t-il déclaré, soulignant cinq cas dans quels ordres du jour des sessions extraordinaires ont été divulgués tôt.

Cette réunion multipartite a toutefois été minimisée par le chef du CPI, D. Raja, qui a déclaré à l’agence de presse ANI : « Il s’agit d’une réunion de routine… mais avant de convoquer la session extraordinaire, le gouvernement aurait dû consulter les dirigeants de l’opposition. «

« Personne ne sait quel est l’ordre du jour de la session extraordinaire. Quelles sont les questions qui seront discutées ? »

La semaine dernière, les invitations adressées aux dirigeants du G20 par le bureau du président Droupadi Murmu la décrivaient comme la « présidente de Bharat ». Dans son gouvernement de défense, il a souligné une ligne de la Constitution qui dit « L’Inde, c’est-à-dire Bharat, sera une Union d’États ». « .

Entre-temps, on parle également de la convocation d’une session extraordinaire pour déplacer officiellement le Parlement de l’ancien bâtiment vers le nouveau ; des sources avaient indiqué que cela pourrait avoir lieu le 19 septembre.

L’annonce du gouvernement lors d’une session extraordinaire a également été largement critiquée par les dirigeants de l’opposition. Plusieurs se sont opposés au choix d’une date qui soit en contradiction avec « la fête la plus importante de l’Inde » – Ganesh Chaturthi sera célébrée mardi.

« Cette session spéciale convoquée lors de la fête la plus importante de Ganesh Chaturthi en Inde… va à l’encontre des sentiments hindous ! » » a déclaré Priyanka Chaturvedi de Shiv Sena UBT, tandis que Supriya Sule du Parti du Congrès nationaliste a exigé que l’événement soit reporté.

L’ancienne chef du Congrès, Sonia Gandhi, a écrit au Premier ministre Narendra Modi pour « souligner que cette session extraordinaire a été convoquée sans aucune consultation avec d’autres partis politiques ». « Aucun d’entre nous n’a la moindre idée de son ordre du jour… tout ce qu’on nous a dit, c’est que les cinq jours ont été réservés aux ‘affaires du gouvernement' », a-t-elle déclaré au Premier ministre.

Des sources gouvernementales ont déclaré à NDTV que l’ordre du jour de la session pourrait inclure des discussions sur l’Inde en tant que « nation développée ». D’autres sujets pourraient inclure Chandrayaan-3, la mission sur la Lune et le sommet du G20 largement salué qui s’est tenu à Delhi la semaine dernière.