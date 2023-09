L’ordre du jour de Justin Trudeau à l’Assemblée générale de l’ONU

WASHINGTON-

Si vous pensez que votre mercredi va être chargé, offrez-en un au premier ministre Justin Trudeau.

La liste des choses à faire du Canada aux Nations Unies? Faire face à la crise climatique, aider l’Ukraine à vaincre la Russie et éradiquer la pauvreté mondiale, entre autres.

Trudeau participera à un débat du Conseil de sécurité de l’ONU sur la voie à suivre en Ukraine, où le président Volodymyr Zelenskyy doit prendre la parole.

Lors d’un sommet sur l’ambition climatique, le secrétaire général Antonio Guterres devrait demander des comptes aux dirigeants sur ce qu’ils font pour faire face à l’urgence.

Trudeau participera également à des réunions de haut niveau sur la création de nouveaux modèles financiers pour aider les pays en développement à trouver des solutions durables.

Il se joindra également au ministre de l’Environnement Steven Guilbeault lors d’un événement visant à aider les pays en développement à réduire leurs émissions de carbone.

« Le temps est venu pour nous tous d’agir et de comprendre : l’avenir attend que nous rencontrions tous ce moment », a déclaré Trudeau mardi lors d’une réunion sur les objectifs de développement durable de l’ONU.

Ces objectifs, établis en 2015 comme feuille de route de l’ONU pour un monde sûr, équitable et pacifique, incluent de nobles ambitions telles que l’élimination de la pauvreté et de la faim, la garantie d’une eau propre et la fin des inégalités.

Mais les progrès sont largement au point mort, entravés par l’intransigeance politique, la lenteur des économies post-pandémiques et l’escalade du problème du conflit en Ukraine et dans le monde en développement.

Trudeau a gentiment exhorté les dirigeants à prendre au sérieux la réalisation de ces objectifs.

« Il ne s’agit pas d’une liste de souhaits générée par des universitaires et des nantis mondiaux. Ce sont les éléments constitutifs du succès dans chacun de nos pays et dans chacune de nos communautés », a-t-il déclaré.

« La vérité est qu’ils deviendront plus durs et plus chers à mesure que nous traînerons les talons. »

Le thème de l’assemblée de cette année est « Reconstruire la confiance et raviver la solidarité mondiale » – deux produits que même Guterres a reconnu mardi comme étant difficiles à trouver ces derniers temps.

« Notre monde est en train de devenir déséquilibré », a déclaré António Guterres lors de son discours d’ouverture. « Les tensions géopolitiques augmentent. Les défis mondiaux se multiplient. Et nous semblons incapables de nous unir pour y répondre. »

En revanche, les urgences sont nombreuses.

La crise climatique est devenue encore plus réelle en 2023, avec une saison d’incendies de forêt record au Canada, des inondations catastrophiques en Libye et un nombre record de 23 catastrophes météorologiques distinctes d’une valeur d’un milliard de dollars aux États-Unis au cours des huit premiers mois seulement.

La guerre menée par la Russie en Ukraine se poursuit, l’angoisse mondiale étant renforcée par la rencontre inquiétante de la semaine dernière à Vladivostok entre le président Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

Et la trêve difficile de l’accord de l’ONU sur les céréales de la mer Noire s’est effondrée, coupant pratiquement le monde en développement de l’une des sources de nourriture, d’huile de cuisson et d’engrais les plus vitales de la planète.

« Lorsque la haine est utilisée comme arme contre une nation, elle ne s’arrête jamais là », a déclaré Zelensky aux délégués, dont l’un se trouvait être l’ambassadeur adjoint de la Russie à l’ONU.

« Le but de la guerre actuelle contre l’Ukraine est de transformer notre terre, notre peuple, nos vies, nos ressources en armes contre vous, contre l’ordre international fondé sur des règles. »

Il a déclaré que des dizaines de milliers d’enfants ukrainiens avaient été rapatriés par la Russie depuis le début de l’invasion et qu’on leur apprenait à « haïr l’Ukraine », un endoctrinement qu’il a qualifié de « génocide ».

Le renforcement de la coalition internationale de soutien à l’Ukraine était également l’un des principaux objectifs du président américain.

« Si nous permettons que l’Ukraine soit divisée, l’indépendance d’une nation est-elle assurée ? La réponse est non », a déclaré Joe Biden.

« Nous devons résister aujourd’hui à cette agression flagrante pour dissuader d’autres agresseurs potentiels demain. »



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 20 septembre 2023.